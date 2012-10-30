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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

در اردبیل/

همایش آموزشی استانداردسازی مصالح ساختمانی برگزار شد

همایش آموزشی استانداردسازی مصالح ساختمانی برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: اولین همایش و دوره آموزشی استاندارد سازی مصالح ساختمانی تحت عنوان "مصالح ساختمانی و فن آوری نوین ساخت" در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش آموزشی که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، 50 نفر از مدیران کنترل کیفی و مدیران واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی استان اردبیل شرکا داشتند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل در مراسم پایانی این همایش گفت: دوره آموزشی "مصالح ساختمانی و فن آوری نوین ساخت" با همکاری جهاد دانشگاهی به منظور بررسی راهکارهای تولید استاندارد محصولات و مصالح ساختمانی واحدهای تولیدی برگزار شد.
 
هاشم علایی با تاکید به ضرورت استانداردسازی مصالح ساختمانی تولیدی در استان متذکر شد: این دوره ها به منظور افزایش توان عملی مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی است و می تواند در تبادل علمی و ارائه راهکارهای بهبود کیفی تولیدات نقش داشته باشد.
 
وی تصریح کرد: در راستای اجرای ماده سه قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان،  ضروری است تمامی تولیدات صنعتی استانداردهای لازم را دریافت کنند.
 
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تاکید کرد: ارتقا کیفی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری در راستای حفظ حقوق و امنیت مصرف کنندگان و حمایت از تولید کنندگان است.
 
علایی افزود: با توجه به استقبال واحدهای تولیدی از اولین دوره آموزشی استاندارد سازی مصالح ساختمانی دومین کارگاه آموزشی تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1731987

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