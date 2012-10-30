مدرن‌ ترین پل‌ کابلی جهان در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حامد مقدم عنوان کرد: پل کابلی تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) از نوعپلهای خود ایستای ترکه ای است که شکل پیلونهای آن حتی در جهان هم نمونهای ندارد.
وی ادامه داد: پیلونها دارای قوس بوده و همچنین عرشه پل هم به گونه ای طراحی شده که قوس قائم و افقی به خود گرفته است.
سخنگوی شهرداری مشهد از افتتاح پل کابلی امام حسین(ع) در عید غدیر خبر داد و افزود: این پل کابلی، چهارمین پل کابلی کشور محسوب میشود که برای احداث آن 14 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی بیان کرد: کل طول پل روگذر تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) 800 متر است که 200 مترمیانی آن بخش کابلی پل بوده و عرض پل 24 متر شامل دو باند رفت و برگشت است.
به گفته حامدمقدم تعداد کابلهای بکار رفته در احداث پل کابلی تقاطع غیرهمسطح امامحسین(ع) 48 دسته 25 تایی است و طول کل کابلهای مصرفی حدود 42 کیلومتر بوده است.
وی همچنین با یادآوری از کل پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع)، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه عظیم در مشهد در چند بخش شامل زیرگذر، همسطح و روگذر ازاردیبهشت سال 89 آغاز و در فاز اول زیرگذر تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) به طول یکهزار متر در کمتر از 11 ماه به بهرهبرداری رسید.
سخنگوی شهرداری مشهد کرد: عملیات اجرایی پل رو گذر شامل بخش بتنی و کابلی و رمپ های خاک مسلح در سال 90 آغازو پس از 15 ماه تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.
به گفته وی هزینه اجرای کل پروژه را 37 میلیارد تومان بوده که تمامی آن از محل اعتبارات عمرانی شهرداری مشهد تامین شده است.
حامدمقدم اعلام کرد: اجرای این پروژه از آخرین تکنولوژی های روز دنیا استفاده شده و همه مراحل طراحی نظارت و اجرای پروزه توسطکارشناسان و متخصصان داخلی انجام شده است.
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