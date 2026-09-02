۴۲۷ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در استان ایلام توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله عباس‌پور صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی استان نسبت به سال گذشته هشت درصد رشد داشته است، اما بخش عمده این درآمد از فعالیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی و به‌ویژه مجموعه‌های نفتی تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اداره امور مالیاتی به دنبال ایجاد فشار بر کسبه، مشاغل خرد و اقشار کم‌درآمد نیست، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشاغل استان مشمول معافیت‌های قانونی مالیاتی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دیگر بخش‌های قانونی توزیع شده است.

وی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری، حدود ۴۲۷ میلیارد تومان عوارض توزیع شده، گفت: از این رقم حدود ۲۷۳ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و ۱۱۲ میلیارد تومان به دهیاری‌ها اختصاص یافته است.

عباس‌پور با اشاره به استرداد مالیات به مؤدیانی که اضافه‌پرداخت داشته‌اند، گفت: این کار می‌تواند به افزایش نقدینگی واحدهای اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، ۴۸ پروژه عمرانی با بیش از ۶۳ میلیارد تومان مالیات در این طرح قرار گرفت و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۰ پروژه با حدود ۸۷ میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافت.

مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه برای سال جاری ۳۲ پروژه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان معرفی شده است، گفت: پروژه‌های این طرح شامل مدرسه‌سازی، طرح‌های ورزشی، تولیدی و آبرسانی است.

عباس‌پور در پایان با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده، بیان کرد: اداره امور مالیاتی ایلام در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر را کسب کرده و در ارزیابی‌های محرمانه، بیش از ۹۵ درصد امتیاز را در حوزه سلامت اداری به دست آورده است.