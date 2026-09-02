به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، اکبر بیات، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق در سال جاری، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال، بالغ بر ۸ هزار و ۸۸۸ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه با اعتباری افزون بر ۴۳۸ میلیارد تومان به مددجویان تحت حمایت و سایر نیازمندان واجد شرایط پرداخت شده است.

وی در تشریح جزئیات تسهیلات پرداختی، افزود: از این تعداد، ۸۶۲ فقره در حوزه اشتغال، ۸۳ فقره در بخش مسکن، ۱۵۶ فقره در حوزه فرهنگی و مابقی تسهیلات در سرفصل کارگشایی از طریق صندوق امداد ولایت و همچنین با همکاری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای مددجویان تحت حمایت و سایر نیازمندان واجد شرایط پرداخت شده است.

مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت استان تهران با تأکید بر اینکه صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، محل تجمع خیرین است، تصریح کرد: این صندوق بستری مطمئن و شفاف فراهم آورده است تا خیرین و نیکوکاران با سپرده‌گذاری در این مجموعه، امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل گردش حساب خود به نیازمندان را فراهم آورند. این اقدام علاوه بر گره‌گشایی از نیازهای فوری اقشار آسیب‌پذیر، نقش مؤثری در ترویج و ارتقای فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه ایفا می‌کند.

بیات ضمن قدردانی از حمایت‌های مردم خیراندیش، عموم هموطنان را به بازدید از وب‌سایت رسمی صندوق به نشانی www.sqev.ir برای آشنایی بیشتر و مشارکت در این امر خداپسندانه دعوت کرد و خاطرنشان کرد: هر مشارکت، هرچند کوچک، می‌تواند گامی مؤثر در جهت امیدآفرینی برای نیازمندان باشد.