به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، آزیتا نبی‌زاده، با اشاره به ضوابط قانونی توزیع داروی میزوپروستول اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توزیع داروهای مورد استفاده در سقط جنین صرفاً در مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز وزارت بهداشت و از طریق داروخانه‌های مجاز است.

وی افزود: خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی و همچنین نگهداری و حمل آنها بدون نسخه پزشک، ممنوع و مشمول مجازات‌های قانونی است.

نبی‌زاده با تأکید بر ضرورت پایش دقیق زنجیره تأمین این دارو گفت: به منظور ارزیابی وضعیت توزیع و مصرف میزوپروستول و تکمیل داده‌های موجودی این دارو، اطلاعات مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ باید مطابق راهنمای ابلاغ‌شده جمع‌آوری و در سامانه برنامه عملیاتی ثبت شود.

سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: پایش مستمر توزیع و مصرف میزوپروستول با هدف اجرای دقیق ضوابط و پیشگیری از عرضه و مصرف خارج از چارچوب قانونی انجام می‌شود.

نبی‌زاده بر همکاری معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ثبت و تکمیل اطلاعات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: نظارت مؤثر بر این فرآیند، نیازمند ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات توزیع و مصرف دارو است.