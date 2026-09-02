سردار مهدوی فرمانده سپاه امام رضا(ع) شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ‌دوم پاسدار محمدرضا مهدوی به عنوان فرمانده جدید سپاه امام رضا(ع) منصوب شد.

مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام رضا(ع) صبح چهارشنبه، با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و مسئولان کشوری و استانی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم ضمن معرفی سردار مهدوی به عنوان فرمانده جدید سپاه امام رضا(ع)، از خدمات و تلاش‌های پنج‌ساله سردار سرتیپ پاسدار سیدهاشم غیاثی، فرمانده سابق سپاه امام رضا(ع)، تجلیل به عمل آمد.

سردار محمدرضا مهدوی پیش از این فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی را برعهده داشت.