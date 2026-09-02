۳۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان ایلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رشنوادی صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار داشت: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس دستاوردهای نظام و ایجاد امید در جامعه دارند و یک خبر منفی می‌تواند زحمات مجموعه حافظان امنیت را خنثی و یک خبر امیدوارکننده می‌تواند روحیه مردم و سربازان اسلام را برای تلاش مضاعف تقویت کند.

وی بیان کرد: استان ایلام به دلیل فاصله زیاد با مرکز، هزینه‌های بالای حمل و نقل و عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصادی مواجه است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه در پنج ماهه اول سال جاری، ۳۷۰۶ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول شده، خاطرنشان کرد: سهم شرکت‌های نفتی و گازی از کل درآمدهای مالیاتی استان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده که این نشان‌دهنده وابستگی بالای استان به این بخش است.

رشنوادی با اشاره به اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی، گفت: سال گذشته با فروش ساختمان جهاد کشاورزی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، گام مهمی برای تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی برداشته شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه استان ایلام از معافیت‌های سرمایه‌گذاری مشابه با مناطق محروم تهران برخوردار است، افزود: در شهرک‌های صنعتی استان، معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.