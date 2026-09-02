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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

مرور پنج دهه سینمای عباس کیارستمی در برزیل

مرور پنج دهه سینمای عباس کیارستمی در برزیل

مرکز سینمایی IMS Paulista در سائوپائولو برزیل، میزبان برنامه‌ای برای مرور آثار زنده‌یاد عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، برنامه مرور آثار عباس کیارستمی که از ۲۶ تیر ۱۴۰۵ (۱۷ جولای ۲۰۲۶) آغاز شده است، تا ۵ مهر (۲۷ سپتامبر) ادامه دارد و مجموعه‌ای از آثار این کارگردان را از دوره‌های مختلف فعالیت سینمایی او به نمایش می‌گذارد.

این مرور سینمایی، پنج دهه فعالیت هنری و سیر تحول اندیشه و زبان سینمایی کیارستمی را دربرمی‌گیرد و فرصتی برای مخاطبان برزیلی فراهم کرده است تا با بخش قابل توجهی از آثار این فیلم‌ساز و جهان شاعرانه و نگاه منحصربه‌فرد او به سینما و زندگی آشنا شوند.

در این برنامه، فیلم‌های «رنگ‌ها» و «تجربه» روزهای ۲۶ تیر و ۳ مرداد (۱۷ و ۲۵ جولای)، «از اوقات فراغت خود چگونه استفاده کنیم: رنگ‌زنی» و «مسافر» به ترتیب در روزهای ۳۰ تیر (۲۱ جولای) و ۱۰ مرداد (اول آگوست) و «نان و کوچه» و «مشق شب» نیز در روزهای ۴ و ۸ مرداد (۲۶ و ۳۰ جولای) به نمایش درآمده‌اند.

همچنین فیلم‌های «همسرایان» و «باد ما را خواهد برد» به ترتیب در روزهای ۱۷ و ۲۸ مرداد (۸ و ۱۹ آگوست)، «بزرگداشت معلم» و «اولی‌ها» در روزهای ۲۱ مرداد و ۸ شهریور (۱۲ و ۳۰ آگوست) و «خانه دوست کجاست؟» در روز ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر) در این برنامه نمایش داده می‌شوند.

در ادامه این مرور، فیلم «زندگی و دیگر هیچ» در روزهای ۱۸ و ۲۹ شهریور (۹ و ۲۰ سپتامبر) و «زیر درختان زیتون» در روزهای ۲۵ شهریور و ۵ مهر (۱۶ و ۲۷ سپتامبر) روی پرده خواهند رفت.

عباس کیارستمی از تأثیرگذارترین چهره‌های سینمای معاصر ایران و جهان بود که با بهره‌گیری از زبانی ساده، شاعرانه و انسانی، مرزهای جغرافیایی سینمای ایران را پشت سر گذاشت و جایگاهی ماندگار در سینمای بین‌المللی به دست آورد.

برگزاری این برنامه در مرکز سینمایی IMS Paulista، فرصتی برای نمایش گستره‌ای از آثار کیارستمی و بازخوانی میراث سینمایی فیلمسازی است که نگاه او به انسان، طبیعت، کودکی و زندگی روزمره، تأثیری عمیق بر سینمای معاصر جهان گذاشته است.

کد مطلب 6935141
ندا زنگینه

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