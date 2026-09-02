مرور پنج دهه سینمای عباس کیارستمی در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، برنامه مرور آثار عباس کیارستمی که از ۲۶ تیر ۱۴۰۵ (۱۷ جولای ۲۰۲۶) آغاز شده است، تا ۵ مهر (۲۷ سپتامبر) ادامه دارد و مجموعهای از آثار این کارگردان را از دورههای مختلف فعالیت سینمایی او به نمایش میگذارد.
این مرور سینمایی، پنج دهه فعالیت هنری و سیر تحول اندیشه و زبان سینمایی کیارستمی را دربرمیگیرد و فرصتی برای مخاطبان برزیلی فراهم کرده است تا با بخش قابل توجهی از آثار این فیلمساز و جهان شاعرانه و نگاه منحصربهفرد او به سینما و زندگی آشنا شوند.
در این برنامه، فیلمهای «رنگها» و «تجربه» روزهای ۲۶ تیر و ۳ مرداد (۱۷ و ۲۵ جولای)، «از اوقات فراغت خود چگونه استفاده کنیم: رنگزنی» و «مسافر» به ترتیب در روزهای ۳۰ تیر (۲۱ جولای) و ۱۰ مرداد (اول آگوست) و «نان و کوچه» و «مشق شب» نیز در روزهای ۴ و ۸ مرداد (۲۶ و ۳۰ جولای) به نمایش درآمدهاند.
همچنین فیلمهای «همسرایان» و «باد ما را خواهد برد» به ترتیب در روزهای ۱۷ و ۲۸ مرداد (۸ و ۱۹ آگوست)، «بزرگداشت معلم» و «اولیها» در روزهای ۲۱ مرداد و ۸ شهریور (۱۲ و ۳۰ آگوست) و «خانه دوست کجاست؟» در روز ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر) در این برنامه نمایش داده میشوند.
در ادامه این مرور، فیلم «زندگی و دیگر هیچ» در روزهای ۱۸ و ۲۹ شهریور (۹ و ۲۰ سپتامبر) و «زیر درختان زیتون» در روزهای ۲۵ شهریور و ۵ مهر (۱۶ و ۲۷ سپتامبر) روی پرده خواهند رفت.
عباس کیارستمی از تأثیرگذارترین چهرههای سینمای معاصر ایران و جهان بود که با بهرهگیری از زبانی ساده، شاعرانه و انسانی، مرزهای جغرافیایی سینمای ایران را پشت سر گذاشت و جایگاهی ماندگار در سینمای بینالمللی به دست آورد.
برگزاری این برنامه در مرکز سینمایی IMS Paulista، فرصتی برای نمایش گسترهای از آثار کیارستمی و بازخوانی میراث سینمایی فیلمسازی است که نگاه او به انسان، طبیعت، کودکی و زندگی روزمره، تأثیری عمیق بر سینمای معاصر جهان گذاشته است.
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