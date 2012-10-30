به گزارش خبرنگار مهر نشست مطبوعاتی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر صبح امروز با حضور محمد رضا عباسیان دبیر، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و جمعی از خبرنگاران در ایوان شمس برگزار شد

محمد رضا عباسیان؛ دبیر جشنواره فیلم فجر درپاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پروانه نمایش فیلم‌ها درجشنواره فجر و موضع حوزه هنری در ارتباط با نمایش این آثار در سینماهای خود در طول برگزاری جشنواره گفت: تصمیم‌گیری اصلی پروانه نمایش فیلم‌ها بر عهده جلیل عرفان‌منش مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد است.

وی افزود: آثاری که برای حضور در جشنواره فجر پروانه نمایش دریافت می‌کنند، طبیعتا در اکران عمومی نیز می‌توانند از همین مجوز استفاده کنند. چنین اتفاقاتی همچون مجوز نمایش‌ها و اکران آنها باید در حوزه معاونت سینمایی تعریف شود و قانونا نیز شرایط به همین گونه است، اما بخش‌های دیگر در این موضوع دخالت می‌کنند.

عباسیان در ادامه پاسخ به این پرسش تصریح کرد: شما خبرنگار خبرگزاری مهر هستید که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی است پس لطفا درباره موضع گیری حوزه از خود همان دوستان سوال بپرسید.

دبیر جشنواره فیلم فجر ادامه داد: درباره خطوط قرمز فیلم‌ها حتما تعریفی وجود دارد و به همین منوال نیز پروانه‌ها صادر و قطعا این خطوط رعایت شده و اعمال می شود.

وی در پاسخ به یک سوال دیگر خبرنگار مهر درباره نمایش فیلم "برلین منفی هفت" که تهیه‌کنندگی آن بر عهده موسسه رسانه‌های تصویری است که مدیریت آن بر عهده عباسیان است در جشنواره فجر عنوان کرد: همانطور که در سال‌های قبل بنیاد سینمایی فارابی در سال‌های قبل جشنواره را برگزار می‌کرد و فیلم‌هایی را که از تولیدات خودش در این جشنواره شرکت می‌داد، "برلین منفی هفت" نیز از تولیدات موسسه رسانه‌های تصویری است.

عباسیان افزود: اگر این فیلم به تایید هیات انتخاب برای حضور در بخش مسابقه برسد منعی برای این فیلم در بخش مسابقه وجود ندارد.

دبیر جشنواره فیلم فجر همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با این موضوع که اگر حوزه هنری بگوید برای نمایش فیلم ها این نهاد باید آثار را تایید کند، گفت: بعید می‌دانم به دلیل عظمت جشنواره و حرمت این رویداد، حوزه هنری چنین خبطی را بکند اگر بخواهد این کار را انجام دهد ما سینماهای حوزه هنری را تحریم می کنیم.