دو جایزه و دو بخش کامل از جشنواره فیلم فجر حذف شد/پخش سینمایی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر صبح امروز با حضور عباسیان دبیر جشنواره، یزدان عشیری، مدیر روابط عمومی، جمعی از مدیران اجرایی و اهالی رسانه در تالار ایوان شمس برگزار شد.

در ابتدای این نشست عباسیان با اشاره به جایگاه سینمای ایران گفت: سینما مهمترین شاخص فرهنگی جمهوری اسلامی است و مهمترین افتخار فرهنگی ایران پس از انقلاب بشمار می رود. بیشترین ارتباط مخاطبین داخلی و خارجی از سینما صورت می گیرد.

وی افزود: در این شرایط باید بگوییم جشنواره بین المللی فجر مهمترین رویداد فرهنگی کشور است به همین دلیل برگزار کردن آن مسئولیت جدی بشمار می رود و سخت است. باید تلاش کنیم این جشنواره را در حد و اندازه سینمای پرافتخار ایران برگزار کنیم که در شأن آن باشد.

دبیر جشنواره سی و یکم فیلم فجر ادامه داد: آئین نامه این دوره جشنواره منتشر شده است. در بخش اصلی سودای سیمرغ تلاش کردیم جوایزی را کم کنیم که هم شأن جشنواره حفظ شود و هم مراسم اختتامیه طولانی نداشته باشیم. از این رو جایزه دبیر جشنواره و سیمرغ فیلمنامه اقتباسی با نظر شورای سیاستگذاری حذف شده است.

عباسیان عنوان کرد: همچنین بخش مستقل خارج از مسابقه نیز کاملا از این دوره حذف شده است، اما اگر فیلمی باشد که کارگردان و یا تهیه کننده آن بخواهند در جشنواره نمایش داده شوند می توانند آن را در بخش سودای سیمرغ به نمایش بگذارند، اما هیچ داوری برای آن صورت نگیرد.

وی ادامه داد: پیش از این در بخش فیلم های اول (نگاه نو) هر فیلمی اولی بدون انتخاب وارد بخش مسابقه می‌شد، امسال این رویه تغییر کرده و باید فیلم‌های این بخش در ابتدا توسط هیئت انتخاب داوری شوند تا بتوانند به بخش مسابقه راه پیدا کنند، به همین دلیل 11 فیلم در این بخش به نمایش در می‌آید.

دبیر جشنواره سی و یکم فیلم فجر درباره جوایز بخش فیلم‌های اول نیز گفت: چهارم دیپلم افتخار این بخش حذف شده است و تنها سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، که در این فیلم سیمرغ ویژه هیات داوران و بهترین دستاورد هنری اهدا خواهد شد.

عباسیان با اشاره به بخش مستند جشنواره فجر عنوان کرد: امسال نیز بخش سینما حقیقت (آثار مستند) در یکی از بخش‌های جشنواره به صورت رقابتی برگزار می شود، اما زمان آثار مستند باید 60 دقیقه باشد این درخواستی بود که دوستان مستندساز در گذشته داشته اند. در این بخش نیز سه دیپلم افتخار حذف شده است و جوایز این بخش عبارتند از: سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و جایزه ویژه هیئت داوران.

وی با اشاره به بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر گفت: این بخش نیز تغییراتی جدی داشته است. آدرس سایت جشنواره تغییر پیدا کرده است. برای بازار فیلم سایت مجزایی طراحی کرده‌ایم که ثبت‌نام به صورت آنلاین انجام شود و سابقه حضورها محفوظ بماند.

دبیر جشنواره سی و یکم فیلم فجر ادامه داد: فروشندگان، کمپانی ها و خریداران مختلفی از کشورهای متعدد جهان دعوت شده اند، نمایندگان تلویزیون های خارجی هم حضور دارند. امیدواریم بازار پررونقی مانند سال‌های گذشته داشته باشیم.

عباسیان افزود: با توجه به برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد بخشی را فیلمسازان این جنبش اختصاص دادیم، نشستی را نیز با هنرمندان آنها برگزار خواهیم کرد و مقدمه تاسیسات اتحادیه فیلم سازان جنبش عدم تعهد فراهم خواهد شد. حدود 30 کشور عضو ناظر هستند.

وی درباره آثار رسیده به بخش بین الملل گفت: نزدیک به 100 فیلم از 50 کشور تاکنون دریافت شده در صورتیکه یکماه هنوز به پایان زمان ما باقی مانده است.

دبیر جشنواره سی و یکم فیلم فجر افزود: نمایش آثار سه بعدی نیز در این دوره از جشنواره برگزار خواهد شد، ما سه سالن را برای این موضوع با حداقل 10 فیلم در نظر گرفته ایم.

عباسیان درباره بخش های بین الملل توضیح داد: این دوره جشنواره در بخش های بین الملل، جام جهان نما و مسابقه بین الملل برگزار خواهد شد و بخش جلوه گاه شرق نیز حذف شده است، دلیل حذف این بخش بدین موضوع برمی‌گردد که یک بخشی از سال گذشته به نام سینمای سعادت در جشنواره تعریف شد که این آثار بخش جلوه گاه شرق در این زمره می گنجد، به همین دلیل به غیر از سیمرغ های بخش بین الملل یک سیمرغ بهترین فیلم آسیایی نیز اهدا خواهد شد.

وی افزود: در بخش مسابقه فیلمسازان جهان اسلام جایزه بیرق طلایی (مصطفی عقاد) دیگر مانند گذشته جدا نخواهد بود و یکی از جوایز بخش سینمای سعادت به شمار می‌رود. بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی نیز به روال سال‌های گذشته است و دو دیپلم افتخار این بخش به سیمرغ بلورین تبدیل شده است.

عباسیان در پایان تاکید کرد: تا دوم آذرماه آخرین فرصت ارائه فرم های حضور در جشنواره است، دوم دی ماه آخرین زمان برای ارائه نسخه فیلم و 21 دی ماه باید نسخه نهایی ارسال شود.

دبیر جشنواره سی و یکم فیلم فجر تاکید کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش شده این جشنواره را با کیفیت بالا و کمترین هزینه‌ها برگزار کنیم، همچنین امسال کلیه نمایش‌های فیلم‌ها به صورت دیجیتال است و هیچ نسخه 35 به نمایش در نمی آید.

وی با اشاره به معرفی رسانه‌های برتر در جشنواره سال گذشته گفت: این بخش در افتتاحیه سی‌و‌یکمین جشنواره فیلم فجر در کنار نکوداشت‌ها برگزار خواهد شد. تلاش می کنیم در بخش داوری و انتخاب جشنواره از هنرمندانی استفاده کنیم که وزن کافی و جایگاه جدی در حوزه سینما دارند.

عباسیان در پایان عنوان کرد: تلاش جدی داریم پذیرای آثاری باشیم که شأن جشنواره فجر را حفظ کند و قطعا فیلم‌هایی به نمایش درمی آید که به ارزش‌ها در آن تاکید شده و از خط و خطوط عبور نکرده باشد و این جشنواره را با همکاری شما، سازمان سینمایی و صنوف قانونی برگزار خواهیم کرد.

در پایان وی اعضای برگزاری این دوره جشنواره را معرفی کرد که عبارتند از: جباری مدیر اجرایی، سیمونیان مسئول دبیرخانه، مهدی حقیقی مدیر استان‌ها، سعید الهی مدیر بخش تجلی اراده ملی، پیرو مدیر اقلام تبلیغاتی، فرجی مدیر سالن‌های نمایش، اشراقی مدیر مالی، مسعود نجفی مدیر فیلمشناخت، مسعود احمدیان مدیر برنامه ریزی و...

دبیر جشنواره سی و یکم فیلم فجر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با حذف سیمرغ فیلمنامه اقتباسی گفت: این بخش در سال‌های گذشته نیز بیشتر جنبه ویترین داشته و آثار اقتباسی انگشت‌شمار بوده است به همین دلیل تصمیم گرفتیم این جایزه را حذف کنیم، اما اگر اثر خوبی باشد در بخش مسابقه حتما می گیرد.

عباسیان در پاسخ به این سوال درباره برگزاری جشنواره در برج میلاد عنوان کرد: تلاش ما این است که برج میلاد امسال هم در نظر بگیریم اما بخاطر مسائل مالی و شرایط اقتصادی باید با هم به توافق برسیم این گزینه اصلی ما است.

مراسم افتتاحیه یازدهم بهمن ماه در تالار وحدت، اختتامیه بین الملل شانزدهم و بیست و دوم بهمن ماه اختتامیه بخش مسابقه ملی برگزار می‌شود.