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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

قندهاری در گفتگو با مهر:

جشنواره زمستانه در علی آبادکتول برگزار می شود

جشنواره زمستانه در علی آبادکتول برگزار می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی آبادکتول از برگزاری جشنواره زمستانه گردشگری در شهرستان خبر داد.

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه اتاق فکر شهرستان افزود: در این جلسه برنامه ریزی لازم برای برگزاری این جشنواره صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: از مهمترین مصوبات جلسه اول اتاق فکر شهرستان انتشار گاهنامه تخصصی گردشگری تحت عنوان " من و گردشگری" بود که انجام شد.

قندهاری بیان داشت: ارتقای فرهنگ سفر و گردشگری بویژه رد شهرستان، جذب گردشگر و مسافر از دیگر مصوبات در دومین جلسه اتاق فکر بوده است.

وی عنوان کرد: برگزاری نشست تخصصی در زمینه شناخت قابلیت ها، توانمندیها و پتانسیل های صنعت گردشگری شهرستان از دیگر مصوبات بوده است.

قندهاری بیان داشت: همچنین مقرر شد شماره دوم گاهنامه تخصصی من و گردشگری اواخر پاییز منتشر شود.

کد مطلب 1732233

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