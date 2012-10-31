اجرای پدافند غیر عامل برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد پدافند غیر عامل شهرستان سرپل ذهاب با حضور کمیته های پنج گانه به ریاست پیرو فرماندار شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد.

در این نشت میرزا مراد پیرو با بیان رهنمودهایی از امام (ره) و مقام معظم رهبری و تاکیدات استاندار کرمانشاه بر ضرورت عملیاتی کردن پدافند غیر عامل و افزایش توان دفاع در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی تاکید و خواستار به کارگیری تمامی توان و امکانات خود و اطلاع رسانی در افزایش سطح آگاهی شهروندان تدابیرو تمدیدات لازم برای تحقق این امر شد.

وی افزود: فرهنگ سازی و آموزش از اولویت های جدی شورای پدافند غیرعامل این شهرستان است.

وی ادامه داد: پدافند غیرعامل، کاهش دهنده آسیب های جامعه بدون استفاده از اقدامات نظامی و با بهره برداری ازکارهای فنی و مدیریتی است که به مدیران و مجموعه تصمیم گیرنده شهرستان کمک می کند که در شرایط گوناگون و بحرانی همانند سیل و زلزله و سایر حوادث طبیعی آمادگی لازم را داشته باشند.

وی همچنین خواستار بررسی امکانات اولیه برای امداد و کمک رسانی و همچنین شناسایی نقاط آسیب پذیر شهرستان شد و گفت: حفاظت از جان مردم در برابر تهدید های احتمالی و تضمین خدمات ضروری مورد نیاز آنها در شرایط بحرانی و تهدیدات از جمله وظایف شورا ی پدافند غیرعامل است.

وی پدافند غیرعامل را افزایش ارتقای پایداری در بحران ها دانست و بر مدیریت صحیح در زمان بروز مشکلات تاکید کرد.

اجرای برنامه های شاخص هفته پدافند غیرعامل، ارایه و برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح ادارات، آموزش و یادگیری پدافند غیرعامل در سطح مدارس، برگزاری همایش های تخصصی و سنجش میزان آمادگی در زمینه های مختلف از مصوبات این جلسه بود.

ششم تا دوازدهم آبان ماه بعنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.

13آبان یادآور افتخار آفرینی های دانش آموزان و دانشجویان انقلابی است

فرماندار سرپل ذهاب گفت: 13 آبان یادآور افتخار‌آفرینی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان ایران اسلامی است که در این روز در راه پیروزی انقلاب اسلامی مظلومانه جان خود را از دست دادند.

میرزا مراد پیرو روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های 13 آبان گفت: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یک حرکت خودجوش از سوی دانشجویان پیرو خط امام در راستای استکبار ستیزی ملت ایران است که به علت نقش وقایع مهم آن در پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی مردم این روز را یوم‌الله می‌دانند.

فرماندار سرپل ذهاب به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58 اشاره کرد و افزود: دانشجویان پیرو خط امام (ره) در این روز با تسخیر سفارتخانه آمریکا که برخلاف اصول دیپلماتیک در آن اقدامات جاسوسی علیه کشورمان انجام می‌شد، بخوبی عزم ملت ایران در مبارزه با استکبار جهانی را نشان دادند.

وی با تاکید بر انتقال رشادت‌ های جوانان کشورمان به نسل امروز گفت: با توجه به توطئه‌های دشمنان و هجمه‌ای که از سوی آنان علیه کشورمان صورت گرفته است باید برنامه‌ها و راهپیمایی 13 آبان امسال باشکوه هرچه بهتر و در راستای خنثی کردن ترفندهای دشمنان انجام شود.

پیرو در ادامه تقارن 13 آبان را با دهه ولایت مغتنم شمرد و اظهار کرد: 13 آبان امسال که تقارن شده است با عید غدیر و دهه ولایت فرصتی دست داده تا به ریشه استکبار ستیزی ولایت بپردازیم.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های مسوول باید بخوبی برای اجرای برنامه‌های 13 آبان برنامه‌ریزی کنند و در این روز بار دیگر جلوه‌ای از اتحاد و یکدلی مردم در راستای مبارزه با استکبار جهانی به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

راهپیمایی 13 آبان ماه در شهرستان سرپل ذهاب بعد از اقامه نماز جمعه از سمت مصلی تا چهار راه احمد ابن اسحاق (ره) برگزار می شود.



مانور پدافند غیرعامل در شهرستان گیلانغرب اجرا شد

همزمان با جلسه شورای پدافند غیرعامل در شهرستان گیلانغرب مانور پدافند غیرعامل در محور جاده گیلانغرب به کرمانشاه برگزار شد.

در این مانور که بدنبال تماس تلفنی با گزارش وقوع یک فقره تصادف فرضی در جاده گیلانغرب به کرمانشاه و بطورغیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی اجرا شد اکیپ های امدادی دستگاه های عضو پس از اطلاع از وقوع حادثه با امکانات وتجهیزات اولیه در کمترین زمان ممکن خود را به محل رساندند وبا امکانات وتجهیزات امدادی روز به یاری مصدومان حادثه شتافتند.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان در محل اجرای این مانور اجرای این مانور و نحوه امداد رسانی وحضور اکیپ های امدادی را کاملا مطلوب ارزیابی کرد.

نجفی زمان حضور عوامل امدادی را کمتر از زمان پیش بینی شده برای حضور در محل حادثه ذکر کرد.