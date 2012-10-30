بهره برداری از تونل امیرکبیر همزمان با افتتاح بزرگراه امام علی(ع)

سید مازیار حسینی با حضور در غرفه مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از تونل امیرکبیر، گفت: رکوردهای اجرایی خوبی در این تونل زده شده و بخش عمده پوشش نهایی بتون امیرکبیر بزودی تمام می شود.

وی ادامه داد: کیفیت کار تونل امیرکبیر قابل ملاحظه است و امیدواریم بخش سویل آن آذر ماه به اتمام برسد. همچنین بخش تاسیسات مکانیکی - برقی و تهویه این تونل در حال انجام است.

معاون شهردار تهران اظهار امیدواری کرد: تونل امیرکبیر همزمان با افتتاح بزرگراه امام علی(ع) به بهره‌برداری برسد.