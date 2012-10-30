  1. جامعه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

معاون شهردار تهران خبر داد؛

بهره برداری از تونل امیرکبیر همزمان با افتتاح بزرگراه امام علی(ع)

بهره برداری از تونل امیرکبیر همزمان با افتتاح بزرگراه امام علی(ع)

معاون فنی و عمران شهرداری تهران از اتمام عملیات عمرانی ساخت تونل امیرکبیر تا پایان آذر ماه امسال خبر داد.

سید مازیار حسینی با حضور در غرفه مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از تونل امیرکبیر، گفت: رکوردهای اجرایی خوبی در این تونل زده شده و بخش عمده پوشش نهایی بتون امیرکبیر بزودی تمام می شود.

وی ادامه داد: کیفیت کار تونل امیرکبیر قابل ملاحظه است و امیدواریم بخش سویل آن آذر ماه به اتمام برسد. همچنین بخش تاسیسات مکانیکی - برقی و تهویه این تونل در حال انجام است.

معاون شهردار تهران اظهار امیدواری کرد: تونل امیرکبیر همزمان با افتتاح بزرگراه امام علی(ع) به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 1732462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها