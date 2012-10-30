آغاز اردوهای راهیان نور از فردا/اعزام 14 هزار دانش آموز یزدی به جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب الله سیف الدینی ظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی سپاه، دانش آموزان در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی با اشاره به اعزام نخستین دور از کاروان های راهیان نور ادامه داد: اردوهای راهیان نور دانش آموزی از فردا دهم آبان ماه به مدت دوماه با اعزام دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه آغاز می شود .

وی افزود: این اردوها در چارچوب درس آمادگی دفاعی برگزار می شود و در نخستین مرحله، دختران به یادمان های دفاع مقدس اعزام می شوند .

سیف الدینی گفت: برای اعزام دانش آموزان دختر به این یادمان ها برنامه ریزی شده است که اعزام آنان تا نیمه آذر ادامه دارد و پس از آن، اعزام دانش آموزان پسر آغاز می شود که همین تعداد دانش آموز پسر نیز از مناطق عملیاتی کشور دیدن می کنند .

وی تعداد دانش آموزان اعزامی در سال جاری را 14 هزار دانش آموز در دو گروه دختر و پسر برشمرد و گفت: این تعداد دانش آموز در دوره های چهار روزه و در هر دوره 9 کاروان اعزام خواهند شد .

وی هدف از برگزاری اردوی کاروان های راهیان نور را پیوند میان دو نسل مجاهد و مدافع خواند و افزود: نسل مجاهد رشادت ها و ایثارگری های خود را داشته است و امتحان خوبی را پس داده و اکنون زمان آن فرا رسیده تا نسل مدافع از این رشادت ها و ایثارگری ها دفاع کند .

این مقام مسئول از دیگر اهداف اعزام کاروان های راهیان نور را آشنایی نسل جوان با فلسفه جهاد و شهادت بر شمرد و تصریح کرد: دانش آموزان در این اردوها با فرهنگ مقاومت و شهادت و مقابله با تهدید نرم دشمن بیشتر آشنا خواهند شد .

مدیر مرکز اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه ناحیه یزد از حضور راویان نور در این کاروان ها خبر داد و اذعان داشت: مسابقات فرهنگی، پخش کلیپ های دفاع مقدس، روایت گری دفاع مقدس، دعا و نیایش و نیز شرکت در رزمایش از برنامه هایی است که در این مدت اجرا می شود .