اعزام نخستین کاروان راهیان نور کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج‌شنبه نخستین کاروان راهیان نور کهگیلویه و بویراحمد با اعزام دانش‌آموزان دختر به مناطق عملیاتی جنوب، حرکت خود را آغاز کرد.

روشن شدن مشعل مکتب شهدا با اعزام کاروان‌های راهیان نور

در مراسم اعزام این کاروان، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، با تشکر از مسئولان استان گفت: خدا را شاکریم که به‌برکت همت مسئولان، بار دیگر توفیق یافتیم اردوهای راهیان نور را برگزار و مشعل فروزان مکتب شهیدان را در میان جوانان دهه هشتادی و نودی، که آینده‌سازان کشور هستند، روشن کنیم.

سردار مصطفی مثنوی با اشاره به استقبال گسترده از این برنامه‌ها اظهار کرد: این راه و مکتب در میان جوانان و نوجوانان استان از اقبال و رونق زیادی برخوردار است و خوشبختانه با حضور مدیران و حمایت نهادهای مختلف، زمینه برگزاری این اردوها در سطح استان فراهم شده است.

اعزام ۳۵۰ دانش آموز یاسوجی

وی با اشاره به اینکه امروز نخستین کاروان با ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان یاسوجی اعزام می‌شود، تصریح کرد: این اردوها در قالب حدود ۱۰ کاروان با حضور دانش‌آموزان دختر آغاز شده و پس از آن، در زمان‌های هماهنگ‌شده با برنامه تحصیلی، کاروان‌های پسران نیز اعزام خواهند شد.

فرمانده سپاه فتح استان افزود: امروز افتتاحیه اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی برگزار شد که طی آن حدود ۶ هزار نفر از دانش‌آموزان استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده تا اعزام‌ها به‌صورت متوازن از همه مناطق استان و از مقاطع مختلف تحصیلی، با اولویت پایه‌های دهم و دوازدهم، انجام شود.

هر کاروان سه روز از مناطق عملیاتی بازدید می‌کنند

سردار مثنوی مدت‌زمان این اردوها برای همه کاروان‌ها را سه روز عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به فاصله نسبتاً کم استان تا مناطق عملیاتی، می‌توان از این فرصت نهایت استفاده را برد.

وی افزود: دانش‌آموزان اعزام شده از یادمان‌های عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ در شلمچه، یادمان اروند که یادآور رشادت رزمندگان استان در عملیات‌های مختلف، به‌ویژه عملیات والفجر ۸ است، یادمان مشهد شهید چمران در دهلاویه، مکتب شهیدان دانشجو در هویزه و دیگر مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.

فرمانده سپاه فتح از همکاری استاندار، آموزش و پرورش، اعضای کمیته پشتیبانی دانش‌آموزی، کمیته راهیان نور استان در سپاه و بسیج و همه فرمانداران شهرستان‌ها تشکر کرد.