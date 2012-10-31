توجه و حمایت ویژه دولت از جهاد دانشگاهی/جهاد دانشگاهی مولود انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یادگاری ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه سرپرست جهاد دانشگاهی استان سمنان که در سالن بانک کشاورزی سمنان برگزار شد با اشاره به توجه و حمایت ویژه دولت از جهاد دانشگاهی افزود: به مراکز علمی و دانشگاهی تکلیف شده است که با این نهاد انقلابی همکاری و همراهی داشته باشند.

جهاد دانشگاهی بر مبنای ایمان و تقوا شکل گرفته است

عضو شورای انقلاب فرهنگی همچنین اضافه کرد: جهاد دانشگاهی بر مبنای ایمان و تقوا شکل گرفته و وظیفه ما حفظ این هویت است و ما بر آن هستیم که با این تفکر ولایی و ارزشی حرکت کنیم.

یادگاری با اشاره به این مطلب که با در کنار هم بودن علم، ایمان و تلاش می توانیم جهش های چند صد ساله را در یک شب طی کنیم، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود از پژوهشکده رویان فرمودند که جهاد دانشگاهی و مجموعه رویان با سه ویژگی علم، ایمان و تلاش توانست جهشی چند صد پله ای را طی کند.

وی با یاد آوری سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی عنوان کرد: معظم له در این سفر بر بحث پیشرفت، توسعه و توجه به جهان بینی اسلامی تأکید فرمودند.

جهاد دانشگاهی مولود انقلاب است

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به سخنان رهبر انقلاب که جهاد دانشگاهی مولود انقلاب است و من به آن امید و اعتقاد راسخ دارم، افزود: امید است که جهاد دانشگاهی با اتکاء به این فرهنگ بتواند همچون گذشته در پیشرفت، توسعه و بویژه در بحث علم و فن آوری گام های بلندی بردارد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی با قدردانی از واحد عبدالهیان رئیس پیشین جهاد دانشگاهی استان سمنان گفت: امید است که حسن رهایی سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان علاوه بر تکمیل طرح های نا تمام، منشاء خدمات شاخص تری برای استان سمنان شود.

فعالیت های تحقیقاتی در علوم پزشکی از جمله برنامه های جهاد دانشگاهی

یادگاری فعالیت های تحقیقاتی در علوم پزشکی را از دیگر برنامه های جهاد دانشگاهی برشمرد و اظهار داشت: تولید فاکتورهایی اصلی برای درمان برخی از بیماری های خونی از طریق بیوراکتورهای شیر حیوان از مهمترین این طرح ها است.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به موفقیت های ایران در سلول های بنیادین، گفت: برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر در این عرصه ایجاد یک بیمارستان ویژه در تهران در برنامه قرار دارد، گفت: این بیمارستان به دستور دولت ایجاد می شود و زمین آن نیز اختصاص یافته است.

رئیس جهاد دانشگاهی همچنین اضافه کرد: استفاده از سلول های بنیادی در درمان برخی از بیماری ها از جمله قرنیه، مفاصل، غضروف و قلب کار شده اما به دلیل نبود بیمارستانی در این زمینه برای انجام فعالیت های گسترده تر این طرح در دستور کار قرار دارد.

حضور 100 هزار دانشجو در استان سمنان

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز در این مراسم از حضور بیش از 100 هزار دانشجو در استان سمنان خبر داد و افزود: این امر موجب شده تا فضای مناسبی برای فعالیت جهاد دانشگاهی در استان سمنان فراهم شود.

علیرضا خلخالی تأکید کرد: این نهاد در حوزه دانشگاه با دانشجویان و جوانان در ارتباط است و بیشتر تلاش جهاد دانشگاهی باید برای جوانان باشد، به جوانان بها و ارزش بدهید، اگر این کار را نکنید، استکبار، بهائیت و منافقین این کار را می کنند.

وی با اشاره به این مطلب که ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه فعالیت های علمی و دانشگاهی در استان سمنان وجود دارد اظهار داشت: مدیریت استان نیز برای هرگونه همکاری با جهاد دانشگاهی آمادگی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان اضافه کرد: جهاد دانشگاهی می تواند در حوزه های دانشگاهی، تحقیقاتی و بویژه در ایجاد پیوند بین دانشگاه موثر باشد، گفت: تمام فعالیت ها و خدماتی که جهاد دانشگاهی ارائه می کند نوعی حرمت گذاری به واژه جهاد است.

فرصت ها غنیمت شمرده شود



خلخالی به دستور اسلام مبنی بر استفاده از وقت و فرصت و غنیمت شمردن فرصت ها تأکید کرد و گفت: فرصت ها و ظرفیت های زیادی در کشور وجود دارد اما متأسفانه از همه آنها استفاده نمی کنیم.

وی با یاد آوری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان سمنان عنوان کرد: استاندار سمنان بطور جدی پیگیر این مصوبات و راه اندازی سه پژوهشکده مطالعات کویر سمنان، گیاهان دارویی شاهرود و به ویژه پژوهشکده رویان مهدیشهر است.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان با اشاره به تلاش استانداری سمنان برای به نتیجه رسیدن عملیات اجرایی این سه پژوهشکده گفت: راه اندازی این پژوهشکده ها ازمطالبه مردم در شهرستانهای مختلف و بویژه در مهدیشهر است.

خلخالی همچنین ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه این پژوهشکده ها با درایت استاندار بطور عادلانه در سطح استان توزیع شده است، تصریح کرد: زیر ساخت های اولیه راه اندازی آنها در شهرستانهای شاهرود، سمنان، مهدیشهر آماده شده و امید است در آینده نزدیک و با رفع مشکلات اعتباری عملیات اجرایی آنها نیز آغاز شود.

فعالیت های جهاد دانشگاهی در راستای پیشرفت و توسعه استان سمنان

رئیس سابق جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز در این مراسم اضافه کرد: برنامه های جهاد دانشگاهی استان و پیشنهاد راه اندازی سه پژوهشکده کویر سمنان، گیاهان دارویی شاهرود و پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی مهدیشهر و یا مرکز انرژی های بادی دامغان بر مبنای سند توسعه استان و متناسب با توانمندی های اقلیمی استان انجام شد و در این سال ها تلاش شد که تمام فعالیت های شاخص جهاد دانشگاهی، به ایجاد مسیری منتهی شود که پیشرفت و توسعه ای را برای استان در پی داشته باشد.

واحد عبدالهیان با بیان اینکه در سه سال گذشته فعالیت های جهاد دانشگاهی استان سمنان به دو برنامه میان مدت و کوتاه مدت تقسیم شده است، افزود: پیگیری لازم جهت فراهم شدن ملزومات و ایجاد گروه های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی مرتبط با پژوهشکده های مصوب، اخذ توافق لازم جهت تأمین بودجه و اعتبارات ریالی برای آماده سازی زیر ساخت ها و تحویل زمین برای ساخت این سه پژوهشکده از فعالیت های انجام شده در راستای برنامه های میان مدت جهاد دانشگاهی بوده است.

مدیر کل فنی و طرح های عمرانی جهاد دانشگاهی کشور به فعالیت های جاری جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: افتتاح منطقه خبری ایسنا، افتتاح خبرگزاری قرآنی، راه اندازی بسیج دانشجویی، افتتاح شعبه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در استان، راه اندازی کانون نجوم و کانون گردشگری، انجام بیش از 44 مورد طرح شاخص فرهنگی و افکار سنجی و برگزاری هشت نمایشگاه فرهنگی و هنری در سطح مراکز آموزشی استان از جمله فعالیت های جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی بوده است.

عبدالهیان همچنین انعقاد و اجرای هفت قرار داد پژوهشی، انعقاد 10 تفاهم نامه همکاری پژوهشی را از فعالیت های جهاد دانشگاهی استان سمنان در حوزه پژوهشی برشمرد و گفت: بخش اعظم پتانسیل حوزه پژوهشی در راستای طرح های توجیهی و مطالعات ایجاد پژوهشکده ها و تلاش جهت تصویب آنها صرف شده است.

وی دوره های آموزشی علمی و کاربردی و دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی را فعالیت های حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی استان سمنان عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی یک رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش امنیت اطلاعات در سازمان های دولتی، افزایش کد رشته های مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان از هشت کد رشته به 27 کد رشته و افزایش دانشجویان از 350 به یک هزار و 490 دانشجو و راه اندازی آزمایشگاه عمران از مهمترین فعالیت های این حوزه در سال های اخیر بوده است.

رئیس سابق جهاد دانشگاهی استان سمنان به فعالیت های انجام شده در خصوص توسعه استان سمنان اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، دفتر جهاد دانشگاهی در شهرستان های مهدیشهر، دامغان و شاهرود راه اندازی شده است.

بزرگترین سرمایه جهاد دانشگاهی عنایات ویژه مقام معظم رهبری است

سرپرست جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که به جهاد دانشگاهی اعتقاد راسخ دارم، گفت: بزرگترین سرمایه جهاد دانشگاهی عنایات ویژه مقام معظم رهبری به این نهاد انقلابی است.

حسن رهایی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سفر خود به استان سمنان به دو ویژگی بارز مردم این استان یعنی دینداری و دانش پژوهی تأکید کردند و این دو ویژگی، ظرفیت های بسیاری برای فعالیت های جهاد دانشگاهی در استان فراهم کرده است، گفت: امید است بتوانیم از همه این ظرفیت ها به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی استان سمنان به منظور تداوم پیشرفت های علمی این نهاد از همه ظرفیت های استان استفاده خواهد کرد.

جهاد دانشگاهی متعلق به مردم و نخبگان استان سمنان است

سرپرست جهاد دانشگاهی استان سمنان با اشاره به تصویب سه پژوهشکده مطالعات کویر، پژوهشکده گیاهان دارویی و پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی گفت: در خصوص جذب اعتبارات و با همراهی که مدیران ارشد استان سمنان با جهاد دانشگاهی دارند، تمام توان را به کار خواهیم گرفت تا این مصوبات را پیش ببریم.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی متعلق به مردم و نخبگان استان سمنان است، خاطرنشان کرد: از این رو اعتلای فرهنگی و کمک به پیشرفت های علمی با بهره گیری از ظرفیت های جهاد دانشگاهی را ماموریت خود می دانیم.

بنا بر این گزارش: در این مراسم که با حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور، معاون سیاسی استاندار و جمعی از مدیران اجرایی و روئسای دانشگاه های استان در سمنان برگزار شد از واحد عبدالهیان به عنوان رئیس قبلی جهاد دانشگاهی استان سمنان قدردانی و حسن رهایی به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.