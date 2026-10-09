«خون دلی که لعل شد» کتابی درباره یک پایان نیست؛ درباره یک مسیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از نسخه ارمنی کتاب «خون دلی که لعل شد» که جمعه 17 مهر ماه در دانشگاه دولتی ایروان در ارمنستان برگزار شد، وزیر ورزش و جوانان ایران، جناب آقای احمد دنیامالی، در آغاز سخنانش یاد شهید خامنه‌ای و شهیدان جنگ‌های اخیر را گرامی داشت و حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران را محکوم کرد. او گفت «بار دیگر و با صراحت، حملات ناجوانمردانه استکبار جهانی علیه ایران عزیز را محکوم می‌کنم و به جهانیان اعلام می‌کنم که ما همواره صلح‌طلب هستیم؛ اما در برابر هرگونه تجاوز و تعرض به سرزمین و ملت ایران، تا پای جان ایستادگی خواهیم کرد و همچون گذشته، متجاوزان را از کرده خود پشیمان خواهیم ساخت.»

وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران می‌گوید کتاب «خون دلی که لعل شد» روایت یک پایان نیست، بلکه روایت مسیری است که از خانه‌ای ساده آغاز می‌شود و به روزهایی می‌رسد که تاریخ ایران وارد مرحله‌ای تازه می‌شود.

احمد دنیامالی در آیین رونمایی از ترجمه ارمنی کتاب «خون دلی که لعل شد» در دانشگاه دولتی ایروان گفت، اهمیت این اثر در روایت فاصله میان دوران جوانی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و شخصیتی است که بعدها نقشی تعیین‌کننده در تحولات سیاسی ایران ایفا کرد.

دنیامالی افزود، ارزش این روایت تنها در شناخت نقاط آغاز و پایان این مسیر نیست، بلکه در مشاهده سال‌هایی است که با «صبر، تنهایی، انتخاب و پرداخت هزینه» همراه بوده است.

وزیر ورزش و جوانان ایران با اشاره به این کتاب که به دوران جوانی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای می‌پردازد، گفت این اثر خواننده را به دوره‌ای می‌برد که هنوز جایگاه سیاسی آینده او شکل نگرفته بود؛ زمانی که به گفته دنیامالی، مطالعه، ادبیات، آموزش، ارتباط با مردم و ورود تدریجی به مسائل اجتماعی و سیاسی بخش مهمی از زندگی ایشان را تشکیل می‌داد.

وی گفت، جوان صرفاً «نسل آینده» نیست، بلکه «صاحب امروز» جامعه است و باید در دانشگاه، عرصه علم، ورزش، فرهنگ و فعالیت اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

دنیامالی همچنین «ایستادگی در برابر سلطه خارجی» را یکی از محورهای برجسته در اندیشه سیاسی شهید خامنه‌ای توصیف کرد و گفت مقابله با استکبار و حمایت از جریان‌های مقاومت، در سیاست بین‌المللی ایشان جایگاهی محوری داشته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت، در این چارچوب فکری، پذیرش تفاوت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی در داخل کشور در کنار حفظ استقلال و مقابله با تحمیل اراده قدرت‌های خارجی معنا پیدا می‌کند.

دنیامالی در پایان، بر اهمیت گسترش روابط فرهنگی و مردمی میان ایران و ارمنستان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که انتشار ترجمه ارمنی این کتاب، زمینه‌ای برای شناخت بیشتر دو ملت و توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و جوانان دو کشور فراهم کند.

او گفت این ارتباط می‌تواند «از کتاب آغاز شود، به دانشگاه برسد، در فرهنگ ادامه پیدا کند و در ورزش، دوستی و همکاری میان جوانان دو کشور معنای تازه‌ای پیدا کند.»