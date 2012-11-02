جایی برای هنرنمایی موسیقی لری/ گوش ها سرمست نوای "دهل و سرنا"

به گزارش خبرنگار مهر، پرده کنار می رود تا "کاکه مراد علی مرادی" با چهره ای شکسته از گذر سال ها کار هنری در سرنایش بنوازد و به همراه دهل نوازی پا به سن گذاشته به نام "حسن وطن پرست" نوای خروشان ترین ساز زمین را در گوش کوچک سالن می نوازد.

دست های تماشاچیان در مقابل این همه هنرنمایی ناخودآگاه فریاد می شود و صدای تشویق سالن را برمی دارد و هر بار مقام کهن دیگری را به استقبال، به تشویق برمی خیزند.

سجاد شفیعی، مجری بخش اول جشنواره جای خود را به حجت علی پور از شاعران پیشکسوت کوهدشت می دهد تا با کلامی شاعرانه نوازندگان را برای اجرا روی صحنه فرابخواند.

نوازندگانی از گوشه و کنار لرستان یک جا گرد هم آمده اند تا مقام های موسیقی پاک و زلال سرزمینشان را به اجرا در بیاورند. نوازندگانی چیره دست آمده اند تا نوای پرطنین ساز و دهل لری، نوای شور و اندوه تنبور کوهدشت و دلفان، کمانچه خرم آباد و دف و نی ازنا و الیگودرز و ...را با اجرای قطعاتی زیبا به هم گره بزنند.

اینجا لرستان است با پیشینه موسیقی و هنری ناب به قدمت تاریخ. سرزمینی هنرخیز و هنردوست که همواره خاستگاه اصیل ترین و ناب ترین موسیقی این دیار بوده است.

آری موسیقی و آواز حامل کوله بار فرهنگی قوم لر است که مهمترین عناصر فرهنگی این قوم بزرگ را در خود جا داده و ذخیره کرده است به طوریکه در میان لک‌ها و لرزبانان موسیقی یا ساز و آواز با زندگی این مردم همزاد بوده و با تار و پود وجودشان گره خورده است.

با این قدمت و پیشنیه توجه به موسیقی اصیل این دیار موضوعیست که همواره مورد تاکید بوده تا نوازندگانی از گوشه کنار لرستان در کوهدشت گرد هم آیند و هفت مقام موسیقی را به زیبایی اجرا کنند.

آن چه بر رونق و جذابیت این جشنواره افزود حضور نوازندگان نوجوانی بود که در کنار نوازندگان کهنسال می خواهند شعله موسیقی اصیل و پاک این سرزمین را با نفس های تازه و گرمشان همواره روشن نگاه دارند.

"گلیم" افتاده بر کف صحنه با "چیت" زیبایی که دور آن حصار بسته است، یادآور صنایع دستی کهن و زندگی ساده و خودکفای ایل است و بر جذابیت فضای این جشنواره افزوده است.

از دیگر جذابیت های این جشنواره پخش تیزری بر صفحه سفید صحنه است که تصاویری از هنرمندان فقید کوهدشت یعنی استاد "مومن علی جوزی پور" معروف به "مومه"، خواننده و طنزپرداز اعجوبه این دیار و استاد "شکرعلی رضایی" سرنانواز نامی لرستانی را روی نوار خاطراتمان مرور می کند.

امین عباسی ، ذبیح اله کردعلیوند و مرتضی نعمتی داوران این جشنواره بودند تا نفرات برتر را با دقت نظر خود انتخاب کنند.

شاهین رضایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت در این جشنواره در سخنانی ضمن پاک و زلال خواندن موسیقی اصیل لرستان، می گوید: موسیقی لرستان با فرهنگ غنی و دیرینه آن هم ریشه است.

وی این موسیقی را سد محکمی در برابر موسیقی ضعیف وارداتی می داند و ادامه می دهد: موسیقی لرستان با ساختار محکمش، بر خلاف موسیقی وارداتی ماندگار است و اگر چه قدمتی به اندازه تاریخ دارد اما هیچ وقت کهنه نمی شود و همیشه حرف های بلندی برای نسل های آینده به همراه دارد.

رضایی در ادامه می گوید: برای جلوگیری از هجوم موسیقی بیگانه به لرستان باید موسیقی بومی خودمان را تقویت کنیم.

علی یوسفی، رئیس انجمن موسیقی کوهدشت نیز گردهم آمدن نوازندگان چیره دست لرستان را در کوهدشت به فال نیک می گیرد و می گوید: خوشحالیم در لرستان هنوز کسانی هستند که مقام های موسیقی لرستان را از یاد نبرده اند و امیدواریم این جشنواره ها در جای جای استان تداوم داشته باشد.

در پایان این جشنواره با تشخیص هیئت داوران حامد ابراهیمی در ساز "کمانچه"، نورمحمد رضایی و غلامرضا جعفرپور مشترکا در ساز "تنبک"، بهزاد عباسی در نواختن "دهل"، حشمت الله آزادبخت در ساز "تنبور"، رضا مریدی و کاکه علی مرادی به طور مشترک در ساز "سرنا" و مجید آهوخوش در نواختن "نی" به عنوان برگزیدگان جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.

این جشنواره هم تمام می شود و هنوز گوشمان سرمست نوای دهل و سرناست، قلبمان به یاد لحظات هنرنمایی نی و تنبور آرام می نوازد و روحمان با مرور اوج گرفتن "دهل" و "تنبک" هنرمندان لرزبان اوج می گیرد، این است هنرنمایی سازهای اصیل موسیقی این دیار!