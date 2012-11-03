مسئولان مراقب هوای نفس خود باشند و صلاح انقلاب را در نظر بگیرند

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عید سعید غدیر خم از مهمترین اعیاد اسلامی شیعیان است که در تعابیر روایی شیعیان حتی از عید قربان و عید فطر نیز مهمتر شمرده شده است.

وی بیان داشت: عید غدیر، عید ولایت و امامت است و بنا بر تعبیر قرآن کریم در واقع آن عصاره رسالت و نبوت پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) در پیامی جمع شده که در غدیرخم توسط پیامبر(ص) ابلاغ شده است.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: عید غدیر اهمیت بسیاری بالایی دارد در تعابیر روایی موجود نیز تأکیداتی برای این عید وارد شده است؛ گرفتن مراسم جشن و سرور، عیدی دادن و عیدی گرفتن، کمک کردن به مستمندان و درماندگان و بسیاری از مسائل که بسیاری از بزرگواران در منابع روایی و آداب عید سعید غدیر خم ذکر کرده اند.

تمام شیعیان به ولایت امیرالمؤمنین(ع) افتخار می کنند

وی تصریح کرد: تمام شیعیان به ولایت امیرالمؤمنین(ع) افتخار می کنند باید عامل باشیم و به عید غدیر را اهمیت دهیم حداقل به موازات سایر اعیادی که داریم به آن بپردازیم.

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: اعیاد دیگر مانند عید نوروز که عید ملی ایرانیان بوده، مهم است ولی شیعیان اگر اهل ولایت هستند باید حداقل به اندازه عید نوروز به عید غدیر خم بپردازند و در واقع کاری کنند که در پیشگاه امیرالمومنین(ع) رو سفید شوند و اهمیت لازم را به عید سعید غدیر خم دهند.

وی عنوان کرد: بحث ولایت مهم است؛ در کنار پرداختن به ظواهر عید غدیر باید پیام غدیر را درک کرد که پیام غدیر ولایت پذیری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: پیامبر(ص) اگر امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کردند به خاطر این بود که امت اسلام راه و مسیر را درست تشخیص دهد و در مسیر هدایت قدم گذارد.

وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمانی باید به پیام غدیر توجه شود و در این دنیای استکبار، استعمار و با حضور مدعیان دروغین و باطل باید اسلام ناب را دنبال کرد که اسلام ناب، همان پیروی از مکتب امامت و ولایت است که اکنون در عصر غیبت باید از ولایت فقیه به عنوان نیابت امام زمان(عج) پیروی کرد، امروز باید به بحث ولایت پذیری توجه شود و جامعه با این روحیه پرورش یابد.

شیعیان برای اینکه ولایتمدار خوبی باشند باید به امیرالمومنین(ع) توجه داشته باشند

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: شیعیان برای اینکه ولایتمدار خوبی باشند باید به امیرالمومنین(ع) توجه داشته باشند و همان طور که امام علی(ع) رفتار می کرده است، عمل کنند؛ امیرالمومنین(ع) در طول پنج سال حکومت سیره و الگوی خود را نشان دادند، این امام بزرگوار در جمعهای فردی و خانوادگی، ازدواج، فرزندداری، توجه به همسر و مسائل فردی و اجتماعی، روش ولایت مداری را هم در غالب گفتار و رفتار نشان داده اند.

وی یادآور شد: شیعیان باید اول امام علی(ع) را بشناسند و بعد به سیره این امام(ع) عمل کنند و ولایت پذیری را در عمل خود اثبات کنند و فقط نباید شعار دهند؛ بدانیم امیرالمومنین(ع) امروز از شیعیان چه انتظاری دارد، واقعاً امروز در رفتار و جنبه های فردی و اجتماعی چگونه باید عمل کنیم که اهل بیت(ع) راضی باشند؟

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: باید در چارچوب تعالیم رهبر به عنوان ولی فقیه و مراجع تقلید، تسلیم و متعبد بود؛ اگر شیعیان امروز در حلال و حرام الهی، بایدها و نبایدهای اخلاقی، چارچوب فتوای فقها و مراجع تقلید و پیروی از ولی فقیه حرکت کنند، خود نمونه ای از پیروی از جایگاه امامت و ولایتی است که باید دنبال کرد.

وی اظهار داشت: تمام مردم ایران باید به آن محدوده هایی که برای آنها از طرف قانون تعریف شده، پایبند و عامل باشند، اگر در جامعه هر کسی از حد و مرزها پا را فراتر بگذارد خواه ناخواه، تنش و اختلاف در جامعه ایجاد می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: باید به مسائل اخلاقی مقید بود؛ دین، مکتب و نظام اسلامی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و الهی است و باید آنچه از سنت و سیره معصومین(ع)به دست آمده، استفاده شود و در این چارچوب حرکت کرد.

مسئولان وظایف خود را مانند امیرالمومنین(ع) به خوبی بشناسند و به آنها عمل کنند

وی بیان داشت: اگر مسئولان مانند امیرالمؤمنین(ع) وظایف خود را بشناسند و در این چارچوب منضبط باشند، قطعاً مشکلات قانون گریزی وجود نخواهد داشت، باید مسئولان وظایف خود را به خوبی ببشناسند و به آنها عمل کنند.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: مسئولان با هوای نفس خود مبارزه کنند چون انسان گرفتار هوای نفس است؛ بسیاری از مسئولان در جامعه ایران زیاده طلبیهای نفسانیشان اجازه نمی دهد که به آنچه برایشان وجود دارد، قانع باشند.

وی تأکید کرد: مسئولان باید مراقب هوای نفس خود بوده و به چارچوب قانون پایبند باشند؛ صلاح اسلام، انقلاب و مردم را در نظر بگیرند تا بتواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.