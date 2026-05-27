عید قربان عید بندگی و تسلیم است؛ توجه به امام حی در غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا نصوری در خطبههای نماز عید قربان ضمن تبریک این اعیاد بزرگ به همه مؤمنان، به تبیین سه نکته از خطبه حضرت امیرالمومنین علیه السلام پرداخت.
امام جمعه موقت ساری با تأکید بر اینکه ظهور قطعاً اتفاق خواهد افتاد، گفت: خداوند خلف وعده نمیکند.
نصوری از همه خواست که برای برداشتن موانع ظهور تلاش کنند و گفت: انسانها اگر در غیبت امام مقصر بودند، در ظهور میتوانند مؤثر باشند. تجدید نظر کنیم که برای امر فرج بیشتر تلاش کنیم.
امام جمعه موقت ساری در ادامه به آستانه عید غدیر خم و سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: یک خطای راهبردی که معمولاً انجام میدهیم این است که در عید غدیر فقط دنبال فضایل امیرالمومنین میرویم. من خواهش میکنم این کار را نکنیم.
غدیر را با توجه به امام حی گرامی داریم
وی تأکید کرد: ما باید عید غدیر را که عید امامت است، با توجه به امام حی خودمان گرامی بداریم و نگذاریم همان جریانی که بعد از غدیر امام را کنار زد، امام دوازدهم ما را هم در جامعه کنار بزند.
امام جمعه موقت ساری گفت: قرآن میگوید شما در مسیری که حرکت میکنید، پاسخگوی امام حی خودتان هستید، نه امام شهید خودتان. امام شهید همه نورند و در یک مسیر با امام حی قرار دارند.
حجتالاسلام نصوری افزود: اگر الان امیرالمومنین بود، جامعه علوی را درست میکرد. اگر امام حسین بود، جامعه حسینی را درست میکرد، اما الان جامعه، جامعه منتظرانه است که باید آن را به سمت جامعه مهدوی ببریم.
وی گفت: عید غدیر را باید در جامعه معرفی کنیم، اما با این رویکرد که انسان در مسیر امام حی خود قرار بگیرد و امسال در عید غدیر، معرفت، صلات، محبت و فعالیت خود را نسبت به امام حی مان رشد دهیم.
حجتالاسلام نصوری در ادامه از حضور مردم در میدانهای حمایت از جبهه مقاومت تشکر کرد و افزود: شما وقتی به میدان آمدید که ولی امر مسلمین جهان این دستور را داده بود. انشالله این اجتماعات را پررنگ میکنیم.
گرانی و بیحجابی؛ دو معضل اصلی
امام جمعه موقت ساری خواستار برخورد جدی با گرانفروشان و محتکران شد و گفت: از دستگاههای نظارتی و دستگاههای قضایی خواهش میکنم با محتکران، گرانفروشان، کمفروشان و انسانهای بیانصاف برخورد جدی کنند. حق این مردم نیست که همه چیز را تحمل کنند.
حجتالاسلام نصوری گفت: مردم متدین مازندران از اینکه ویترین شهرشان دارد به مسائل بیبندوباری کشیده میشود، خیلی اعتراض دارند و افزود: از متولیان فرهنگی خواهش میکنم که مقید نباشند فقط به جلسات و تبصره و مصوبه. در میدان باید اتفاق بیفتد.
حجتالاسلام نصوری گفت: همه ما باید رعایت برق، آب و مواد غذایی را انجام دهیم تا توجهاتمان مورد قبول حضرت حق واقع شود.
وی تأکید کرد: روز عید قربان در حقیقت روز عید بندگی است و انسان باید در این روز توجه داشته باشد که بتواند در مسیر قرب الهی گامهای مؤثری بردارد.
