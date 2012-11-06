بیش از 1170 اثر در نخستین کنگره شعر آئینی شفق داوری شده است

ناصر فیض، دبیر اجرایی نخستین کنگره شعر آئینی شفق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز داوری‌های این دوره از این کنگره از حضور بیش از 1170 اثر در داوری‌های این کنگره خبر داد و گفت: در میان این آثار 81 اثر با موضوع شعر نبوی، 115 اثر با موضوع شعر علوی، 112 اثر با موضوع شعر فاطمی، 92 اثر با موضوع شعر ائمه اطهار (ع)، 254 اثر با موضوع شعر مهدوی، 134 اثر با موضوع شعر رضوی، 80 شعر در بخش کودک و نوجوان و 213 اثر با موضوع عاشورایی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

فیض افزود: در بخش پژوهش این جشنواره نیز تاکنون 13 اثر به دبیرخانه ارسال شده است و 6 اثر ادبی نیز با موضوع بررسی جایگاه ادبی مرحوم شفق به دبیرخانه رسیده و در دست بررسی است.

به گفته فیض این آثار همگی در دو مرحله مورد داوری قرار خواهند گرفت که مرحله نخست شامل بررسی کلی آثار از حیث کیفیت اثر و مرحله دوم نیز بررسی فنی آثار رسیده به جشنواره خواهد پرداخت.

وی با اشاره به مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره در پایان مهر ماه، از برگزاری مراسم اختتامیه آن در 20 و 21 آذر خبر داد.

نخستین کنگره شعر آئینی شفق با یادکرد آیت‌الله محمد حسین بهجتی (شفق) از سوی حوزه هنری در دست برگزاری است و به نفرات برگزیده هر بخش از آن به ترتیب 10، 7 و 4 میلیون ریال جایزه نقدی پرداخت خواهد شد.