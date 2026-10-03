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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

کنگره شعر فاطمی شمال در بابل برگزار می‌شود

کنگره شعر فاطمی شمال در بابل برگزار می‌شود

بابل- فرماندار ویژه بابل بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری کنگره شعر فاطمی شمال تأکید کرد و گفت: این کنگره در شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی میرتبار در نشست هماهنگی ستاد اجرایی کنگره شعر فاطمی شمال اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی باید با تعامل و هماهنگی بیشتر، مقدمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره را فراهم کنند.

فرماندار ویژه بابل بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری کنگره شعر فاطمی شمال تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و ادبی منطقه و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه برگزاری مطلوب این رویداد را فراهم می‌کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های هنری و ادبی منطقه می‌تواند به غنای این رویداد فرهنگی و ادبی کمک کند و لازم است برنامه‌ریزی‌ها با انسجام و هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط دنبال شود.

در این جلسه موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی، هماهنگی و فراهم‌سازی مقدمات برگزاری کنگره مورد بررسی قرار گرفت.

کنگره شعر فاطمی شمال با هدف ترویج فرهنگ و معارف فاطمی، پاسداشت جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) و شناسایی و حمایت از استعدادهای ادبی و شاعران آیینی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6966735

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