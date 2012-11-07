خاتمی از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی کند/ مطرح کردن خاتمی برای حفظ پایگاه اپوزوسیون

سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: در زمینه انتخابات تجربه 33 ساله ای در کشورمان وجود دارد و مردم به دلیل وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و اینکه انقلاب و کشور را از خودشان می دانند حضور فعالی در انتخابات خواهند داشت و از حقوق خود استفاده کرده و به تکلیفشان عمل خواهند کرد.

انتخابات ریاست جمهوری به حماسه مردمی تبدیل خواهد شد

وی افزود: معتقدم انتخابات آینده هم مانند دیگر انتخابات های برگزار شده در کشور به حماسه تبدیل خواهد شد و ما شاهد حضور پرشور و نشاط مردمی در این انتخابات خواهیم بود.

رئیس سابق اداره سیاسی سپاه تاکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی طی سالهای گذشته به دنبال القای این بوده اند که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی سالم، آزاد و رقابتی نیست در حالیکه بر خلاف تمام این جو سازی ها انتخابات در کشور ما همواره سالم، آزاد و رقابتی بوده و حضور پرشور و نشاط مردم را به دنبال داشته و این انتخابت هم به همین صورت خواهد بود.

نظام با نامزدهای انتخابات جریانی برخورد نمی کند

جوانی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی قطعا در برخورد با افرادی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شوند جریانی برخورد نمی کند، گفت: طبیعی است افرادی که می خواهند در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند باید مواضعی شفاف، مشخص داشته باشند و قابل اعتماد باشند تا احراز صلاحیت شوند.

اصلاح طلبان فتنه گر صلاحیت لازم برای ورود به عرصه انتخابات را ندارند

وی تاکید کرد: افرادی که پیشینه آنها به لحاظ دسته بندی های سیاسی دوم خردادی و اصلاح طلب است و در فتنه 88 عملکرد نامنسبی داشته اند و یا یکی از عوامل فتنه بوده اند صلاحیت لازم برای ورود به عرصه انتخابات را ندارند و نمی توانند مورد تایید شورای نگهبان واقع شوند. چرا که مواضعشان نشان داد به مصالح کشور و امنیت ملی و منافع ملی پایبندی ندارند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: افرادی هم در سال 88 به نامزدهایی گرایش داشتند اما مواضعشان در برخورد با جریان های فتنه گر و آشوب گر شفاف بوده و به نظام اسلامی وفادار بوده اند طبیعی است در برخورد با این افراد نگاه به مواضع آنها در حوزه انتخابات ریاست جمهوری است.

مبنای تایید و رد صلاحیت ها نامزدهای انتخابات به هیچ وجه جریانی نیست

رئیس سابق اداره سیاسی سپاه ادامه داد: در انتخابات مجلس نهم نیز شاهد بودیم شورای نگهبان در برخورد با نامزدها برخورد جناحی و جریانی نداشت و تعداد قابل توجهی از افراد با سابقه دوم خردادی تایید صلاحیت شدند و افرادی هم رد شدند. اما مبنای تایید صلاحیت ها و رد صلاحیت ها به هیچ وجه جریانی نبود. در انتخابات پیش رو هم به همین صورت خواهد بود.

برخی اصلاح طلبان مخالف محور شدن خاتمی در انتخاباتند

جوانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده ای از اصلاح طلبان بحث حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح می کنند و معتقدند باید وی در انتخابات نامرد شود، اظهار داشت: البته همه اصلاح طلبان این مطلب را به طور صریح و شفاف بیان نمی کنند چرا که در مجموعه دوم خردادی ها افرادی هستند که مخالف رویکرد خاتمی و محور شدن وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هستند.

مطرح کردن خاتمی برای حفظ پایگاه ضد انقلاب و اپوزوسیون است

وی تاکید کرد: افرادی که بحث حضور خاتمی را مطرح می کنند بعضا اهداف سیاسی دارند و می خواهند پایگاههایی که در فتنه 88 در میان اپوزوسیون و ضد انقلاب پیدا کردند را حفظ کنند.

پرسش های سردار جوانی از خاتمی و اصلاح طلبان

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: باید پرسید موضع آقای خاتمی در فتنه 88 چه بود؟ وی چه مواضعی در قبال جریان های برانداز داشت؟ در بحث ادعای تقلب که از سوی میر حسین موسوی که بزرگترین جرم او بود و منشا خسارت ها و آسیب های زیادی به کشور شد رفتار آقای خاتمی به چه صورتی بود؟

رئیس سابق اداره سیاسی سپاه افزود: باید از آقای خاتمی پرسید موضعش در خصوص اردو کشی های خیابانی و اغتشاشات در سال 88 چه بوده است؟ طبیعی است سید محمد خاتمی در دوران فتنه 88 مواضعی را نداشته تا دلسوزی وی را نسبت به امنیت ملی و منافع کشور نشان دهد.

رفتار خاتمی در سال 88 ضد انقلاب و بیگانگان را خوشحال کرد

جوانی با تاکید بر اینکه فتنه 88 و اغتشاشات در تهران موجب خوشحالی اجانب و بیگانگان و رسانه های صهیونیستی و ضد انقلاب شد، گفت: متاسفانه آقای خاتمی در سال 88 رفتاری اتخاذ نکردند که ضد انقلاب و بیگانگان را ناراحت کند و در مقابل رفتاری داشتند که ضد انقلاب و بیگانگان را خوشحال کرد.

خاتمی با جریان های اپوزوسیونی و معاند مرزبندی کند

وی خاطرنشان کرد: دلسوزان نظام امروز وقتی به این مباحث روز و مطرح شدن حضور خاتمی در انتخابات آینده نگاه می کنند، گذشته را نیز به خاطر می آورند و دوست دارند اگر افرادی علاقه مند به کشور هستند مرزبندی شفاف و روشن با جریان های اپوزوسیونی و معاند داشته باشند.

برخی دوم خردادی ها به دنبال انکار فتنه 88 و مطرح کردن ادعای تقلب

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز برخی جریان های دوم خردادی می خواهند از اساس وجود فتنه 88 و مطرح کردن ادعای تقلب را انکار کنند، گفت: جریان دوم خرداد قصد دارد تا حرکتی که در سال 88 انجام داد و منجر به خساراتی در کشور شد را انکار کند در حالیکه ممکن است این نقش آفرینی در رسانه ها انکار شود اما از حافظه ملت پاک نخواهد شد.

خاتمی توبه و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی کند

رئیس سابق اداره سیاسی سپاه با اشاره به اینکه نظام اسلامی همواره رافت خود را نشان داده و توبه سیاسی هم وجود دارد، گفت: ملت بزرگ ایران اگر افرادی نظیر آقای خاتمی به اشتباه خود اعتراف کنند و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند و نشان دهند که قصد دارند در مسیر ملت حرکت کنند ار خواهد بخشید و از گذشته آنها چشم پوشی خواهد کرد.

