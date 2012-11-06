معمای تصادف موتورسوار 3 میلیاردی در غرب تهران

حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در این باره گفت : ساعت 18 و 30 دقیقه دیروز واژگونی یک دستگاه موتوسیکلت در خیابان ستارخان به اورژانس اعلام شد. شش دقیقه بعد امدادگران اورژانس خود را به مصدوم که مرد 48 ساله ای بود رساندند.

وی افزود : در نخستین بررسی ها مشخص شد مرد موتورسوار به علت شدت تصادف بیهوش است و حدود سه میلیارد تومان پول، طلا ، ارز و تراول همراه خود دارد. از آنجائی که احتمال سرقت کیف این مرد از سوی افراد سودجو وجود داشت امدادگران با مراقبت از اموال مرد موتورسوار او را به بیمارستان رسول اکرم (ص) منتقل کردند.

مدیرروابط عمومی اورژانس تهران خاطرنشان کرد، وضعیت جسمانی مرد موتورسوار وخیم است و امدادگران کیف کشف شده را تحویل ماموران پلیس دادند.

