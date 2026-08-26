تلگراف: پروژه ترامپ محکوم به شکست است؛ آمریکا نفوذ سابق خود را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه تلگراف به قلم امبروز ایوانز بریچارد گزارش داد که پروژه طرد اقتصادی ایران محکوم به شکست است چرا که آمریکا دیگر نفوذ یک یا 2 دهه قبل خود را برای اعمال محاصره اقتصادی جهانی علیه دشمنانش را ندارد.

بر اساس این گزارش، آمریکا در این درگیری با ایران به همکاری چین، روسیه، هند، اروپا و مراکز مالی بزرگ نیاز دارد. این در حالی است که چین برای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا قدرتمند تر شده و ممکن است به تحریم های ثانویه از طریق اقدام علیه معادن حیاتی یا منابع مالی آمریکا واکنش نشان دهد.

در این گزارش آمده است، تداوم این درگیری ممکن است بحران انرژی جهان را در سایه افزایش قیمت سوخت و گاز و کاهش ذخایر اروپا وخیم تر کند. بنابراین ترامپ در برابر یک معادله بسیار پیچیده قرار دارد؛ اگر این تحریم ها نتیجه دهد ممکن است ایران دست به اقدام نظامی برای تهدید بازار انرژی بزند و اگر از آن عقب نشینی کند سیاست فشار حداکثری بی نتیجه بوده است.