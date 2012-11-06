برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی/ برگزاری در 2000 نقطه جهان

به گزارش خبرنگار مهر، داود منافی پور دبیر مجمع جهانی علی اصغر(ع) امروز سه شنبه 16 آبان برنامه های گردهمایی بزرگ شیرخوارگان را در سرتاسر جهان را تشریح کرد.

منافی پور هدف قیام امام حسین(ع) شناساندن حق و باطل معرفی کرد و گفت: جنگ بین حق و باطل چه بطور آشکار و چه پنهان وجود داشته و دارد. امام حسین(ع) حق و هدفش برهدایت راستین مردم استوار بود و یزید باطل بود و هدفش دیکتاتوری و زر و زور بود.

وی افزود: شهادت حضرت علی اصغر(ع) بهترین تظلم خواهی جبهه حق است. این تظلم خواهی در راستای قیام جهانی حضرت حجت(عج) است و ما با مراسم و آیین شیرخوارگی درواقع سربازان و یاران آن حضرت را جمع می‎کنیم.

منافی پور تصریح کرد: این برنامه 10سال قبل در ایران شروع شد و سال بعد در میان شیعیان جهان موجی به راه انداخت و به تدریج در اکثر محله‏های شیعه نشین دنیا برگزار شد که امسال در 2000 نقطه جهان و در 32 کشور این مراسم برگزار می‏شود. ما در ابتدا با 2000 نفر این مراسم را برگزار کردیم امسال بعد از ده سال به 2 میلیون نفر رسیده و امیدواریم برای ده سال بعد به 200 میلیون نفر برسد.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) اظهارداشت: لباسهایی در بدو ورود به هر شهر و کشور تحویل مادران شیرخورگان داده می‌شود که یک روسری، یک کاور و یک سربند با ذکر یا صاحب الزمان(عج) است. در نذرنامه پشت لباسهای نوزادان نوشته شده یا صاحب الزمان فرزندم را نذر قیام تو می‌کنم او را برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن که توسط مادران شیرخوارگان همزمان قرائت می‎شود. این جمله به پنج زبان عربی، انگلیسی و ترکی، اردو و فارسی تهیه شده که در کاورهای پشت لباس چسبانده می‌شوند.

وی یادآورشد: پخش زنده تلویزیونی این مراسم را در ایران ازچند شبکه داریم و شبکه‎های عربی و اسلامی آن از کشورهای لبنان و عراق(کربلا) هم این برنامه را پخش مستقیم می‎کنند.

منافی پور تأکید کرد: ما می‎خواهیم نهضت عاشورا پژوهی را با این حرکت در دنیا زنده کنیم. این حرکت به ثبت ملی در ایران رسیده است و دنبال ثبت جهانی این مراسم در سازمان ملل و یونسکو هستیم.

وی عنوان کرد: این مراسم در اولین جمعه ماه محرم هرسال برگزار می‎شود و به دلیل اینکه امسال اولین جمعه با روز اول محرم مصادف شده و بعضی کشورها وارد ماه محرم نشده اند و با 13 کشور اختلاف افق داریم قرار بر این شد اولین جمعه‏ای که روز اول محرم نباشد این مراسم در سرتاسر جهان برگزار شود. این مراسم رأس ساعت 5/8 صبح هشتم محرم در سراسر جهان حالا هر کشوری به وقت محلی خودش برگزار می‏شود در تهران از ساعت 7 صبح اتوبوسرانی و مترو آماده انتقال افراد به مصلا هستند.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) اسامی کشورهایی که این مراسم در آنجا برگزار می‏شود را بدینگونه ذکر کرد: عراق، بحرین، عربستان، لبنان، کویت، دانمارک، استرالیا، کانادا، آلمان، پاکستان، هند، افغانستان، تونس، ترکیه، تایلند، بوسنی، روسیه، ماداگاسکار، سوئد، سیرالئون،قطر، عمان، وامارات.

وی افزود: در میانمار، قزاقستان، کوزوو، آذربایجان هم قرار است هماهنگی‏های لازم برای برگزاری این مراسم انجام شود.