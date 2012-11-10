سه فاز عملیاتی برای احیای دوباره بزرگترین بوستان جنگلی قلب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت اله ملاصالحی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: بوستان طالقاتی به لحاظ بافت و پوشش گیاهی، موقعیت جغرافیایی، عملکرد زیست محیطی و ظرفیت های بالای گردشگری و تفریحی، مورد توجه جدی مدیریت شهری پایتخت است و شرکت نوسازی عباس آباد به همین منظور طرح گسترده ای را برای احیای دوباره این بوستان در نظر گرفته است.

وی بوستان طالقانی را با وسعت 256هزار متر مربع یک تنفس گاه شاخص برای پایتخت عنوان کرد و افزود: در فاز اول، احیا و ترمیم بوستان در دستور کار قرار دارد که به همین منظور ایجاد و ترمیم شبکه آبرسانی در کل بوستان، توسعه و ساماندهی دسترسی های داخلی ، نصب و تجهیز بوستان به مبلمان شهری و پارکی و همچنین توسعه و بازسازی زیرساخت ها نظیر نماز خانه، کیوسک های نگهابانی و اطلاع رسانی و همچنین رسیدگی به وضعیت فضای سبز و درختان موجود از جمله اقداماتی است که هم اکنون در حال اجرا است.

به گفته مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در فاز دوم عملیات اجرایی نیز قرار است عملکرد های تخصصی هماهنگ با محیط طبیعی و جنگلی به بوستان طالقانی اضافه شود که ایجاد مسیر های دوچرخه سواری ، اسب سواری تفریحی و همچنین ورزش هایی چون صخره نوردی از آن جمله است .

ملاصالحی تأکید کرد: کلیه طراحی ها ، اقدامات اجرایی و سازه های در نظر گرفته شده برای بوستان طالقانی کاملا متناسب با محیط طبیعی، بافت جنگلی و شاخصه های توپوگرافی آن در نظر گرفته شده که در نهایت موجب می شود یک بوستان جنگلی با امکانات تفریحی ، گردشگری و ورزشی طبیعی در دل پایتخت شکل بگیرد .

وی همچنین خاطرنشان کرد: بوستان طالقانی در آینده ای نزدیک به یک قطب گردشگری طبیعت و تندرستی تبدیل خواهد شد که با امکانات ورزشی متناسب با محیط های طبیعی و جنگلی و همچنین کلینیک های درمانی طبیعی و زیرساخت های های گردشگری سلامت در فاز نهایی یک دهکده سلامت را در اختیار شهروندان تهرانی در اراضی عباس آباد قرار می دهد.