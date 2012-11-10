کتابی درباره ویلیام‌ هاروی 25 هزار پوند جایزه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، جایزه ولکام تراست که به آثار داستانی و غیرداستانی که درباره موضوع سلامت و پزشکی نوشته می‌شوند، اهدا می‌شود، کتاب «چرخه» را شایسته دریافت جایزه چهارمین دور این رقابت دانست.

رایت در کتاب «چرخه» بیوگرافی ویلیام‌ هاروی پزشک انگلیسی قرن هفدهم را روایت می‌کند و از تلاش او برای کشف چگونگی گردش خون در بدن سخن می‌گوید.

بیماران‌ هاروی، دیگر پزشکان هم دوره‌ای او و نیز نظرات غیرعلمی و مخالفت‌هایی که با او می‌شد، بخش مهمی از این کتاب را تشکیل داده است.

به گفته مارک لاوسون رئیس هیئت داوران، این کتاب ترکیبی از علوم دانشگاهی است که با روایت قوی نویسنده‌اش به اثری تاثیرگذار بدل شده است.

این کتاب سومین کتاب توماس رایت است و او با کتاب اولش که با عنوان «میز گرد درباره اسکار وایلد» منتشر شد، نظر منتقدان را به خود جلب کرد.

«ساعت بین سگ و گرگ» نوشته جان کتوس، «قطار در شب» نوشته نیک کلمن، «بانوی ما آلیس باتای» نوشته محمد حنیف، «مردم عالی» نوشته پیتر جیمز و «مردی از دوران خود» نوشته رز ترمین، نامزدهای بخش نهایی این رقابت بودند.

سال پیش یک کتاب داستانی برنده این رقابت شد و آلیس لاپلانته با کتاب «زوال ذهن» موفق شد این جایزه را دریافت کند.

جایزه ولکام تراست از سوی یک بنیاد خیریه به نام «ولکام تراست» که برای بهتر شدن سلامت انسان و حیوان تلاش می‌کند، اهدا می‌شود.