تجلیل از کتاب زندگی پدر هوش مصنوعی با اهدای جایزه ۳۰هزار پوندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، ویل ایوس نویسنده بریتانیایی برای رمانی با عنوان «زمزمه» که با الهام از زندگی و میراث به جای مانده از آلن تورینگ نوشته شده به عنوان برنده جایزه ولکام ۲۰۱۹ انتخاب شد.

این جایزه هر سال برای تجلیل و حمایت از کتابی داستانی یا غیرداستانی که با تمرکز بر مسائل مرتبط با سلامت و پزشکی که با زندگی ما درآمیخته نوشته شده باشد، اهدا می‌شود.

ایوس با روایت داستان تورینگ در قالب داستان، به زندگی و مرگ این متفکر و نابغه پرداخته است.

«زمزمه» پنجمین رمانی است که این نویسنده در کارنامه اش دارد و توسط یک ناشر کوچک و مستقل به بازار آمده است.

این کتاب پس از آنکه به عنوان فینالیست جایزه داستان کوتاه ملی بی بی سی ۲۰۱۷ انتخاب شد، به عنوان یکی از نامزدهای جایزه گلداسمیت ۲۰۱۸ انتخاب شد و بعد در میان نامزدهای جوایز جیمز تیت بلک و جایزه فولیوی ۲۰۱۹ جای گرفت. این کتاب جایزه تخیل جمهوری ۲۰۱۹ را دریافت کرد.

دبیر جایزه ولکام از این کتاب به عنوان یک برنده بسیار باارزش یاد کرد و آن را رمانی خواند که هم از نظر ادبی عالی و هم از نظر اهمیت اجتماعی شایسته است و بینش قدرتمند، هویت و آنچه یک انسان را در عصر ماشین متمایز می‌کند، با هم دارد.

آلن تورینگ، نامی برجسته ای در دنیای کامپیوتر است و به خاطر تلاش‌هایی که در جنگ جهانی دوم انجام داد به عنوان پدر هوش مصنوعی شناخته می‌شود.

از وی به عنوان دانشمند علوم کامپیوتر، ریاضی‌دان، استاد منطق و فلسفه، تحلیل‌گر رمز و زیست‌شناس ریاضیاتی نیز یاد می‌شود.

او در جریان جنگ جهانی دوم برای انگلستان و در جبهه متفقین تلاش می‌کرد و کار رمزگشایی ارتباطی نیروهای دریایی نازی‌ها را برعهده داشت و پیام‌های ماشین معروف آلمانی‌ها با نام انیگما را بررسی و رمزگشایی می‌کرد. با این رمزگشایی‌ها جان میلیون‌ها نفر نجات یافت.

با این حال او به خاطر گرایش‌های متفاوتش پس از جنگ دادگاهی و محکوم شد و مجازات تزریق داروهای هورمونی برای معالجه او در نظر گرفته شد.

یک سال تزریق مداوم هورمون استروژن تغییر بسیاری در وی ایجاد کرد که در نهایت به افسردگی و گوشه‌گیری وی ختم شد. علاوه بر این تمامی تاییدیه های امنیتی و مجوزهای کار روی سیستم‌های رمزگشایی در ارگان‌ها دولتی نیز از او سلب شد.

وی سال ۱۹۵۴ و در حالی که ۱۶ روز به تولد ۴۲ سالگی اش مانده بود به زندگی اش خاتمه داد.

دولت بریتانیا اخیراً از وی اعاده حیثیت کرد و برپایی دادگاه علیه وی را یک اشتباه خواند.

چند سال پیش فیلمنامه «بازی تقلید» نوشته گراهام مور که با تمرکز بر زندگی این دانشمند نوشته شده بود جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را از انجمن نویسندگان آمریکا دریافت کرد.

الیف شافاک نویسنده ترکیه که ریاست هیأت داوران امسال این جایزه را برعهده داشت این نویسنده را در مراسمی که در لندن برگزار شد، به عنوان برنده معرفی کرد و از قدرت فوق العاده وی برای نوشتن چنین رمان پرقدرتی تجلیل کرد.

ایوس ۵۱ ساله که ساکن لندن است از میان فهرست نهایی که دربرگیرنده نام ۶ نویسنده بود برای دریافت این جایزه معتبر ۳۰ هزار پوندی انتخاب شد.

دیگر نامزدهای دریافت جایزه ولکام امسال عبارت بودند از: کتاب داستانی «سال استراحت و آرامش من» نوشته آتوسا مشفق از آمریکا، و کتاب‌های غیرداستانی «غیرحرفه‌ای: داستانی واقعی از آنچه انسان را می‌سازد» نوشته توماس پیج مک‌بی، «قلب: تاریخچه» نوشته ساندیپ جوهر از هند و آمریکا، «مغز در آتش: تاریخچه دیوانگی و درمان» نوشته آرنولد توماس فانینگ از ایرلند و «پاک‌کننده آسیب: زندگی فوق العاده یک زن در مرگ، فساد و فاجعه» نوشته سارا کراسنوستین از استرالیا.