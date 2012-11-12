۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۴۸

مسجد مور آباد آبیک دچار حریق شد

آبیک - خبرگزاری مهر: مسجد مورآباد از توابع بخش بشاریات آبیک در اثر نشت گاز طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه آتش سوزی در مسجد مورآباد آبیک که روز دوشنبه به وقوع پیوست بخشی از مسجد درآتش سوخت.

نشت گاز در این مسجد موجب آسیب دیدگی آشپزخانه و قسمتهایی از صحن داخلی مسجد شد.

اهالی و هیئت امنای این مسجد در مورد این حادثه گفتند: خادم مسجد پس از ورود به مسجد اقدام به روشن کردن کلید برق می کند که به دلیل نشت گاز با جرقه حاصل از کلید برق آشپزخانه و بخشی از محوطه اندرونی دچار حریق می شود.

پس از این حادثه اهالی روستا بویژه بانوان با بسیج همگانی نسبت به پاکسازی مسجد اقدام کردند.

با توجه به این که در ماه محرم مساجد از رونق خاصی برخوردار است و تجمع گسترده مردم برای برگزاری آئین سوگواری به اوج خود می رسد لازم است هیئت امنا و خادمان مساجد با کنترل دقیق وضعیت لوله کشی و تاسیسات گاز و برق از سلامت آن اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

 

 

کد مطلب 1742250

