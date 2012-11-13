محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس در زندان گفت: در این ماجرا نیروی انتظامی در مرحله اول درباره رفتارش با این زندانی توضیح دهد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: متاسفانه نیروی انتظامی در گذشته هم رفتارهایی داشته که منجربه مخدوش شدن آبروی نظام و سوءاستفاده رسانه های بیگانه شده است.

دهقان با بیان اینکه آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران با اهدای خون صدها هزار شهید، جانبازی جانبازان، اسارت آزادگان و مقاومت مردم بدست آمده است، افزود: نیروی انتظامی حق ندارد از سر غفلت و یا سوءمدیریت این گونه آبروی نظام را مورد خدشه قرار دهد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر طبق قانون از زمانی که زندانی به حکم مرجع قضایی بازداشت می شود هر اتفاقی که برای زندانی بیفتد بازپرس مربوطه و بویژه دادستان باید پاسخگو باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هم قوه قضائیه و هم نیروی انتظامی در این مسئله مسئولیت مشترک دارند و فارغ از اینکه اتهامات این جوان چه بوده است تا زمانیکه زندانی محکوم نشده ، متهم در دستان نیروی انتظامی و قوه قضائیه امانت است.

دهقان در ادامه افزود: اگر با برخی از قضات متخلف در مورد کهریزک و برخی دیگر از موضوعات برخورد قضایی محکمی صورت می‌گرفت و به متهمان در همین خصوص توسط برخی دولتمردان جایزه داده نمی شد امروز این اتفاق تلخ رخ نمی داد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه که با حساسیت موضوع را پیگیری کرد و همچنین دادستان کل کشور که با شهامت برخی از حقایق را بیان کرد، گفت: انتظار می رود تمام عواملی که زمینه ساز این اتفاق بودند تحت تعقیب قرار گرفته و مطابق قانون با آنها برخورد شود.