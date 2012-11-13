دشمن به دنبال تخریب وحدت و انسجام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر سه شنبه در همایش لبیک رسول الله گفت: رهبری انقلاب با رهنمودهای داهیانه خود این کشتی را به سمت مقصود و مطلوب هدایت می کند و امروز علمای دلسوز ومتدین دینی در این مسیر باید جامعه را رهنمون کنند.

وی افرود: رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری امت اسلامی را در مسیری قرارداده است تا نظام اسلامی را به قله اقتدار وعزت پیش خواهد برد.

وی ادامه داد: واژه هایی چون حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، دولت اسلامی مقدمه ای است تا ما به تشکیل امت وتمدن اسلامی برسیم وبا این نگاه انجام وظیفه کنیم وموانع راه را رفع کنیم.

وی اظهارداشت: پیامبر اسلام برای هدایت امت اسلام حریص بود وامروز رهبری انقلاب هم برای هدایت امت اسلام وتدبیر این جریان حریص است.

جمشیدی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سال جاری بحث اقتصاد مقاومتی وحمایت از تولید را مطرح کرده اند وشما علمای دین باید تنویر افکار عمومی را ایجاد کنید وبه مردم بگویید ما نباید تسلیم زودگویان شویم وباید وحدت خود را حفظ کنیم وتسلیم تحریم ها نشویم.

وی ادامه داد:علما چراغ راه هدایت هستند و راهبر و مرشد این مسیر هستند.