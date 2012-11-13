  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

جمشیدی:

دشمن به دنبال تخریب وحدت و انسجام اسلامی است

دشمن به دنبال تخریب وحدت و انسجام اسلامی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: دشمن به دنبال تخریب وحدت وانسجام اسلامی است اما امروز ما به لطف رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری در جامعه ما وحدت حاکم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر سه شنبه در همایش لبیک رسول الله گفت: رهبری انقلاب با رهنمودهای داهیانه خود این کشتی را به سمت مقصود و مطلوب هدایت می کند و امروز علمای دلسوز ومتدین دینی در این مسیر باید جامعه را رهنمون کنند.

وی افرود: رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری امت اسلامی را در مسیری قرارداده است تا نظام اسلامی را به قله اقتدار وعزت پیش خواهد برد.

وی ادامه داد: واژه هایی چون حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، دولت اسلامی مقدمه ای است تا ما به  تشکیل امت وتمدن اسلامی برسیم وبا این نگاه انجام وظیفه کنیم وموانع راه را رفع کنیم.

وی اظهارداشت: پیامبر اسلام برای هدایت امت اسلام حریص بود وامروز رهبری انقلاب هم برای هدایت امت اسلام وتدبیر این جریان حریص است.

جمشیدی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سال جاری بحث اقتصاد مقاومتی وحمایت از تولید را مطرح کرده اند وشما علمای دین باید تنویر افکار عمومی را ایجاد کنید وبه مردم بگویید ما نباید تسلیم زودگویان شویم وباید وحدت خود را حفظ کنیم وتسلیم  تحریم ها نشویم.

وی ادامه داد:علما چراغ راه هدایت هستند و راهبر و مرشد این مسیر هستند.

کد مطلب 1743101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها