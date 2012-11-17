به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج‌صفی، هافبک ملی‌پوش سپاهان که در ابتدای فصل گذشته برای گذراندن خدمت سربازی راهی تیم تراکتورسازی تبریز شد، طی روزهای گذشته مذاکراتی را برای بازگشت به سپاهان انجام داده است.

حاج‌صفی به مسئولان باشگاه تراکتورسازی اعلام کرده که دوست دارد به تیم سابق خود بازگردد و گویا از مسئولان باشگاه تراکتورسازی نیز درخواست کرده که برای تنظیم برگه پایان خدمت این بازیکن اقدام کنند.

همچنین مسئولان باشگاه سپاهان نیز اعلام کرده اند که تمایل زیادی به بازگشت این هافبک سابق خود داشته و با مسئولان تراکتورسازی برای بازگشت او مذاکره کرده اند.

طبق اعلام مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز خدمت سربازی احسان حاج‌صفی ۱۸ دی امسال به پایان می‌رسد و در صورت رضایت مسئولان تراکتورسازی این بازیکن می‌تواند به سپاهان بازگردد.

البته این بازیکن در صورتی می‌تواند نیم‌فصل دوم در سپاهان توپ بزند که قبل از پایان نقل و انتقالات لیگ برتر با مسئولان تراکتورسازی توافق کرده و به سپاهان باز گردد زیرا اگر خدمت او در نیم‌فصل دوم به پایان برسد، او باید تا پایان فصل در تراکتورسازی بماند .

سرپرست تیم تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر اظهار داشت: خدمت احسان حاج‌صفی 18 دی امسال به پایان می‌رسد و در صورتیکه این بازیکن بتواند با مسئولان باشگاه به توافق برسد، ممکن است او در پایان نیم‌فصل نخست بتواند به تیم دیگری برود.

حسن آذرنیا بیان داشت: حاج‌صفی تا کنون در این زمینه صحبتی نداشته اما در این زمینه مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تصمیم می‌گیرد و قرار است سردار جعفری در مورد او تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

وی اضافه کرد: در صورتی که حاج‌صفی بتواند در پایان نیم‌فصل نخست لیگ برتر از تراکتورسازی جدا شود، به تیم سپاهان باز خواهد گشت زیرا با این باشگاه یک سال دیگر قرارداد دارد.