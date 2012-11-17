نمایشگاه کتاب در فرهنگسرای آیینه استان مرکزی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه برای دانش آموزان 20 درصد و غیر دانش آموزان 15 درصد تخفیف در نظر گرفته است و تا 5 آذر ماه ادامه دارد.

برگزاری مراسم چاوشی خوانی استان مرکزی

همزمان با آغاز ماه محرم ، مراسم چاوشی خوانی و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش در شهرستان اراک برگزار شد.

در این مراسم عاشقان اهل بیت (ع) با سینه زنی و مداحی به سوگواری عزای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) پرداختند.

تعزیه‌خوانان و هیئت‌های مذهبی با برگزاری این مراسم نزدیک شدن ماه محرم و صفر را به مردم خبر می‌دهند که بر طبق سنت هر ساله در اراک و دیگر شهرهای استان مرکزی این مراسم با شکوه برگزار می‌شود.

بهره مندی بیش از پنج هزار خانوار از کمک های موردی کمیته امداد استان مرکزی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی از بهرمندی بیش از پنج هزار خانوار از خدمات موردی این نهاد طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داد.

محسن ولیئی افزود: به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در 6 ماهه اول سال جاری 12 هزار و 380 نفردر قالب 5 هزار و 461 خانوار از کمک های موردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی بهره مند شدند.

وی ادامه داد: این کمک های موردی به منظور رفع نیازهای ضروری و تحقق برنامه های باز توانی افراد و خانواده های تحت پوشش بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب به این مددجویان پرداخت شده است.