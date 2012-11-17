مراسم عزاداری در یازده امامزاده بخش کهک برگزار می شود

ابوالحسن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مراسم عزاداری امام حسین(ع) در امامزادگان بخش کهک برگزار می شود بیان کرد: در امامزاده زینب خاتون و هاشم بخش کهک در روز ششم محرم از ساعت هفت و 45 دقیقه مراسم عزاداری با قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و روضه خوانی با حضور کلیه ادارات بخش برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین در این امامزاده در دهه دوم ماه محرم زیارت عاشورا، روضه خوانی و سخنرانی در تاسوعا و عاشورا، اربعین و رحلت پیامبر(ص) نیز مراسم عزاداری، سخنرانی و روضه خوانی برگزار می شود.



وی بیان کرد: در امامزاده ابراهیم سیرو نیز در 12 شب اول ماه محرم مراسم عزاداری برگزار می شود، همچنین مراسم شام غریبان، اربعین، 28 صفر و شهادت امام رضا(ع) نیز در این امامزاده برگزار می شود.



سرپرست اوقاف و امور خیریه کهک گفت: در امامزاده فاضل بیدهند در 12 روز اول محرم عصرها و همچنین در دهه آخر صفر مراسم عزاداری برگزار می شود.



وی بیان کرد: در امامزاده عباس ورجان نیز در ماه محرم و دهه آخر صفر مراسم روضه خوانی برگزار می شود.



وی گفت: در امامزاده محمود و زینب صرم مراسم عزاداری در روز تاسوعا، عاشورا، اربعین، 28 صفر و شهادت امام رضا(ع) برگزار می شود.



خسروانی بیان کرد: در امامزاده عیسی ونارچ و امامزاده اسماعیل مراسم عزاداری برگزار می شود.

وی گفت: در امامزاده هادی(ع) وشنوه مراسم تاسوعا، عاشورا، اربعین، 28 صفر و شهادت امام رضا(ع) و در امامزاده ابراهیم دستگرد نیز مراسم عزاداری برگزار می شود.



وی تصریح کرد: امامزاده رقیه و آمنه خاتون فردو مراسم تاسوعا، عاشورا، اربعین و 28 صفر و در امامزاده اسحاق میم نیز مراسم عزاداری برگزار می شود.



