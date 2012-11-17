به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زارع صفت در مورد اقدامات شهرداری تهران برای ساماندهی بی خانمان ها در شهر تهران اظهار کرد : وجود بی خانمان ها در سطح شهر از منظر نمای شهری جلوه نامناسبی را در شهر ایجاد می کند و سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهر تهران در طول سال خدمات گسترده ای را به این افراد ارائه می دهد.

وی ادامه داد: یکی از ماموریت های سازمان رفاه در فصل سرما ساماندهی افراد بی خانمانی است که سر پناهی ندارند و در این راستا در سطح شهر اقامت گاه هایی به صورت اسکان موقت شبانه روزی احداث شده تا این افراد از جای خواب، پوشاک و غذای مناسب برخوردار شوند.

زارع صفت افزود: همچنین در اقامتگاه های شبانه روزی شهرداری تهران برای افراد بی خانمان خدماتی نظیر امکانات درمانی و ویزیت رایگان، برخورداری از امکانات بهداشتی و امکانات استحمام نیز فراهم شده است.

مدیر عامل سازمان رفاه با بیان اینکه ما در طول سال مخاطبان خود را در این اقامت گاه ها داریم اما بر اساس آمار، در فصل سرما تعداد این بی خانمان ها افزایش می یابد، گفت: با فرا رسیدن فصل سرما، گرمخانه های شهر تهران تجهیز و نوسازی شدند و ظرفیت پذیرش افراد نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته و هم اکنون گرمخانه های سطح شهر حدود هزار نفر ظرفیت پذیرش دارند که در مواقع ضروری به هزار و 500 نفر می رسد.

وی با اشاره به ساخت مکان های اضطراری برای استقرار این افراد در سطح شهر، عنوان کرد: این مکان ها در حال آماده سازی است و به زودی شاهد استقرار مکان های اضطراری در مناطق 22 گانه پایتخت خواهیم بود به طوری که در هر منطقه یک مکان اضطراری برای شب های یخ بندان و اسکان موقت این افراد با همکاری شهرداری های مناطق پیش بینی شده است.

مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهر تهران گفت: هم اکنون ما دو مرکز فرامنطقه ای فعال برای اسکان افراد بی خانمان در تهران داریم و در حدود 20 روز آینده یک مرکز نیز با ظرفیت 200 نفر به طور شبنه روزی در منطقه 16 به بهره برداری می رسد. یک مرکز نگهداری افراد بی خانمان نیز در منطقه 9 در حال ساخت است .