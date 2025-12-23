به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز و مسائل شهری از حوزه عمرانی استانداری، شورای شهر و شهرداری یاسوج خواست راه‌حل اجرایی برای ساماندهی جمعه بازار یاسوج ارائه دهند.

وی در خصوص وضعیت جمعه بازار یاسوج هم گفت: مشکل اصلی این مکان، وجود سودجویانی است که با احتکار غرفه‌ها و اجاره دادن آنها با قیمت‌های گزاف، مانع به‌سامانی و تجمیع واقعی کسبه شده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به راه‌حل، تنظیم قرارداد مستقیم شهرداری با کسبه واقعی و حذف واسطه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: باید اطمینان حاصل شود که پس از هرگونه جابه‌جایی یا بهسازی، آنها به موقعیت خود باز می‌گردند.

ساخت و سازهای غیرمجاز معضلی جدی در استان

وی به مسئله ساخت و سازهای غیر مجاز در استان اشاره و بیان کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز، معضلی بسیار جدی و حاد است و تقریباً تمام مناطقی که به محدوده شهرها الحاق شدند به نوعی با این پدیده مواجه هستند.

رحمانی تاکید کرد: باید از دو مسیر همزمان برای مدیریت این چالش اقدام کنیم، نخست اینکه تقویت نظارت پیش از ساخت و حین بیشتر شود تا از عمیق‌تر شدن ابعاد مشکل جلوگیری شود و دوم، تدوین و اجرای سیاست‌های قاطع و یکپارچه برای برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شود.

رحمانی در مورد قطع انشعابات اماکن غیرمجاز، گفت: راهکار قطع انشعابات برق، آب، تلفن اماکن غیرمجاز، ایده‌ای مناسبی است، اما شرط موفقیت آن عمل هماهنگ و همزمان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی با تأکید بر بازدارندگی مالی تخلفات، افزود: باید هزینه ارتکاب تخلف را به‌طور قابل توجهی افزایش داد به‌گونه‌ای که برای متخلف به‌صرفه نباشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر آموزش مستمر کارشناسان و مسئولان درگیر در امر نظارت و قوانین و مقررات ساخت و سازها تاکید کرد.

وی ابراز کرد: این موضوع که شهرداری‌ها مجوز ورود به حریم خصوصی برای بررسی تخلفات را ندارند، نیاز به رأی و اعلام صریح مراجع قضائی دارد که باید بررسی و پیگیری کرد.

شهرداری در طرح‌های جامع پیش بینی ساخت مراکز آموزشی را داشته باشد

رحمانی درباره ساخت‌وسازهای آموزشی غیرمجاز هم گفت: در شورای آموزش و پرورش مصوب شده که شهرداری برای احداث مدارس دولتی و غیرانتفاعی در بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی پیش‌بینی لازم را داشته باشد.

وی در خصوص نقش کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بر التزام تمام اعضای این کمیسیون‌ها به اجرای دقیق و بدون اغماض قانون برای اثرگذاری بیشتر تاکید کرد.

برخورد آب منطقه‌ای با متصرفین

استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره ساخت‌وساز در حریم مسیل‌ها و آبراهه‌ها هشدار داد و گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان موظف است حریم این مجاری را به‌وضوح مشخص و تثبیت کرده و برخورد قانونی با متخلفین سریع و قطعی باشد.

مهلت یک ماه استاندار به راهداری برای رفع تجاوزات به معابر

وی تصریح کرد: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، طی یک ماه آینده نسبت به رفع تجاوزات به معابر و رودی شهرهای استان اقدام کرده و موضوع را به کارگروه ارجاع دهد.

رحمانی با اشاره به اینکه پرونده‌های مهندسین متخلف به شورای انتظامی نظام مهندسی ارائه شود، گفت: موضوع سه درصد اضافه‌بر تعرفه‌های شهرداری قانونی بررسی شود.

وی با بیان اینکه، شهرداری‌ها موظفند بر عملکرد کارکنان خود در امر نظارت نیز کنترل دقیق داشته باشند تاکید کرد: جلسه‌ای توجیهی با اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ استان برگزار تا سیاست‌ها و دستورالعل‌ها تشریح شود.