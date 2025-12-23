الحسین اردن صدرنشین شد/ سپاهان در رده دوم قرار گرفت

  1. ورزش
لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

تیم فوتبال الحسین اردن با کسب پیروزی مقابل آخال ترکمنستان به عنوان صدر نشین راهی مرحله حذفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی مرحله گروهی تیم‌های فوتبال الحسین اردن و آخال ترکمنستان امروز سه شنبه ۲ دی و از ساعت ۱۷:۱۵ و در ورزشگاه بین المللی شهر امان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۳ بر یک تیم میزبان به پایان رسید.

یوسف ابو جلبوش و عوده الفخوری دو بار برای الحسین و المان تاگایف تنها گل آخال را در این بازی به ثمر رساندند. با کسب ۳ امتیاز این بازی، الحسین در جدول گروه C با ۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و سپاهان ایران با ۷ امتیاز در رده دوم ایستاد تا این دو تیم جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورند و تیم آخال ترکمنستان هم با یک امتیاز حذف شد.

لازم به ذکر است که در این گروه تیم موهان باگان هند هم حضور داشت که به دلیل عدم سفر اعضای این تیم به اصفهان برای دیدار با سپاهان از سمت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد تا بازی‌های این گروه با حضور سه تیم برگزار شود.

جدول گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲ در پایان مرحله گروهی

