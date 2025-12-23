  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱:۰۷

کسب مقام دوم تیم والیبال دبیرستان دخترانه علامه حلی در بویراحمد

یاسوج- مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد گفت:تیم والیبال دبیرستان متوسطه اول دخترانه علامه حلی بویراحمد، با مربیگری لیلا عبداله پور، موفق به کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانش‌آموزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی اظهار کرد: در مسابقات والیبال دانش‌آموزی که با حضور ۲۰ تیم از مدارس مختلف بویراحمد برگزار شد، تیم والیبال دبیرستان دخترانه علامه حلی این شهرستان موفق به کسب مقام دوم شد.

وی افزود: این مسابقات که به میزبانی اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد برگزار گردید، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای ورزشی در سطح شهرستان بود.

مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد با بیان اینکه مسابقات به مدت سه روز ادامه داشت و تیم‌های برتر به مسابقات استانی راه خواهند یافت، ادامه داد: توجه به استعدادهای ورزشی در مدارس گامی مهم در جهت ارتقای سطح ورزش دانش‌آموزی است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت و نظارت بر تیم والیبال دبیرستان دخترانه علامه حلی توسط بهنام مقدم و مربی‌گری سیده لیلا عبداله پور انجام شد، اضافه کرد: این موفقیت گامی مثبت برای ارتقای ورزش در مدارس و آشنایی بیشتر با استعدادهای جوان و ورزشکار منطقه به شمار می‌آید.

