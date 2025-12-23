کسب مقام دوم تیم والیبال دبیرستان دخترانه علامه حلی در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی اظهار کرد: در مسابقات والیبال دانش‌آموزی که با حضور ۲۰ تیم از مدارس مختلف بویراحمد برگزار شد، تیم والیبال دبیرستان دخترانه علامه حلی این شهرستان موفق به کسب مقام دوم شد.

وی افزود: این مسابقات که به میزبانی اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد برگزار گردید، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای ورزشی در سطح شهرستان بود.

مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد با بیان اینکه مسابقات به مدت سه روز ادامه داشت و تیم‌های برتر به مسابقات استانی راه خواهند یافت، ادامه داد: توجه به استعدادهای ورزشی در مدارس گامی مهم در جهت ارتقای سطح ورزش دانش‌آموزی است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت و نظارت بر تیم والیبال دبیرستان دخترانه علامه حلی توسط بهنام مقدم و مربی‌گری سیده لیلا عبداله پور انجام شد، اضافه کرد: این موفقیت گامی مثبت برای ارتقای ورزش در مدارس و آشنایی بیشتر با استعدادهای جوان و ورزشکار منطقه به شمار می‌آید.