آثار اولین جشنواره سرزمین محبوب من کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب آثار برگزیده جشنواره سرزمین محبوب من، شامل اشعار برگزیدگان اولین دوره این جشنواره است که با محوریت روح معنویت، تعبد و توحید، اسلام مبتنی بر معارف قرآن و مودت اهل بیت (ع)، ولایتمداری، سرزمین ایران، زبان و خط فارسی، تمدن و تاریخ ایران و مهدویت، انتظار و رسالت ایرانیان در این جشنواره ملی شرکت کرده بودند.

این کتاب به تازگی در 264 صفحه و شمارگان 3 هزار نسخه چاپ شده است.

بعد از برگزاری دور اول این جشنواره، فراخوان دومین دوره این جشنواره در سال جاری توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شده و دبیری این جشنواره مانند سال قبل به عهده رضا عبداللهی است.