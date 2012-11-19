پیکر کمک خلبان حادثه مشهد در بهشت سکینه کرج آرام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عابدی رئیس ایثارگران لشکر 23 تکاور ولایت گفت: چهار روز پیش به دنبال گزارش حادثه جاده ای دراستان خراسان رضوی، یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به کمک حادثه دیدگان شتافت که به علت وضعیت نامناسب جوی سقوط کرد.
وی افزود: در این حادثه تمام سرنشینان بالگرد امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،جان به جان آفرین تسلیم کردند.
پیکر این کمک خلبان 30 ساله در قطعه صالحین بهشت سکینه کرج آرام گرفت.
سرقت کابل موجب قطع برق دربخشی از عظیمیه کرج شد
بنا بر گزارش روز دوشنبه این روابط عمومی شرکت برق استان البرز، سرقت کابل ها شب گذشته رخ داد که سبب قطعی برق در محله گلستان عظیمه شد.
ویژه برنامه های فرهنگی در ندامتگاه های البرز آغاز شد
رئیس ادراه فرهنگی و تربیتی زندانهای استان البرز در نشست هم اندیشی شورای فرهنگی ندامتگاههای کرج و فردیس اظهار داشت: برگزاری مراسم عزاداری، حفظ و قرائت قرآن کریم، زیارت عاشورا از جمله برنامه های ماه محرم در چهار ندامتگاه البرز است.
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