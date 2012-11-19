پیکر کمک خلبان حادثه مشهد در بهشت سکینه کرج آرام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عابدی رئیس ایثارگران لشکر 23 تکاور ولایت گفت: چهار روز پیش به دنبال گزارش حادثه جاده ای دراستان خراسان رضوی، یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به کمک حادثه دیدگان شتافت که به علت وضعیت نامناسب جوی سقوط کرد.

وی افزود: در این حادثه تمام سرنشینان بالگرد امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،جان به جان آفرین تسلیم کردند.



پیکر این کمک خلبان 30 ساله در قطعه صالحین بهشت سکینه کرج آرام گرفت.



سرقت کابل موجب قطع برق دربخشی از عظیمیه کرج شد



بنا بر گزارش روز دوشنبه این روابط عمومی شرکت برق استان البرز، سرقت کابل ها شب گذشته رخ داد که سبب قطعی برق در محله گلستان عظیمه شد.

بنا بر این گزارش، کارکنان شرکت توزیع برق صبح امروز برای بازسازی این شبکه برق اقدام کردند و تا ظهر دوشنبه برق ساکنان این محله وصل شد.



ویژه برنامه های فرهنگی در ندامتگاه های البرز آغاز شد



رئیس ادراه فرهنگی و تربیتی زندانهای استان البرز در نشست هم اندیشی شورای فرهنگی ندامتگاههای کرج و فردیس اظهار داشت: برگزاری مراسم عزاداری، حفظ و قرائت قرآن کریم، زیارت عاشورا از جمله برنامه های ماه محرم در چهار ندامتگاه البرز است.



جمشید فاضلی جا افزود: جمعیت کیفری استان البرز به دلیل تنوع خصیصه های فرهنگی و قومی و ملی ظرفیت های بسیار خوبی برای انجام فعالیت های مذهبی برای انسجام ملی و وحدت در سایه خیمه گاه اهل بیت ( ع) رادارد.



فاضلی جا ادامه داد: تمام سالن ها، حسینیه ها و نمازخانه های ندامتگاههای البرز به ویژه برنامه های فرهنگی مذهبی اختصاص یافته است.