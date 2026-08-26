علیرضا قاری قرآن در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه کاشان در میان شهرستانهای استان اظهار کرد: کاشان پس از شهرستان اصفهان، دومین شهرستان استان از نظر تعداد و حجم پروژههای قابل بهرهبرداری است و در حوزه شهری و روستایی نیز پروژههای متعددی در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه اجرای پروژهها با وجود مشکلات و خسارات ناشی از جنگ متوقف نشده است، ابراز کرد: با این وجود تلاش و همت مجموعههای اجرایی موجب تقویت روند اجرای پروژهها شد و یک هزار و ۷۰۰ پروژه عمرانی در ایام هفته دولت در استان اصفهان به بهرهبرداری میرسد، همچنین امیدواریم پروژههایی که در هفته دولت کلنگزنی یا در حال اجرا هستند، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسند.
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان یکی از محورهای مهم پروژههای امسال را توسعه انرژی خورشیدی عنوان و تصریح کرد: در چارچوب برنامه پنجهزار مگاواتی انرژی خورشیدی که در دولت برای استان اصفهان تعیین شده، تاکنون حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدفگذاری استان این است که تا پایان سال جاری ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به حدود یکهزار مگاوات برسد و در دو سال باقیمانده از عمر دولت نیز برای دستیابی به ظرفیت پنجهزار مگاوات تلاش شود.
قاری قرآن با اشاره به تنوع پروژههای خورشیدی گفت: این طرحها از پروژههای بزرگمقیاس چندصد مگاواتی تا نیروگاههای کوچکمقیاس دو تا دو و نیم مگاواتی را شامل میشود که با توجه به ظرفیت شبکه برق استان در نقاط مختلف برنامهریزی و اجرا شدهاند.
وی همچنین درباره پروژه خورشیدی مورد بهرهبرداری در کاشان گفت: این پروژه به دلیل قرار گرفتن در مجاورت شبکه صنعتی کاشان، امکان تأمین مستقیم انرژی مورد نیاز صنایع را فراهم میکند و انرژی تولیدشده نیز از طریق بورس انرژی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت. این طرح را میتوان یکی از پروژههای شاخص حوزه انرژی خورشیدی در کشور دانست.
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