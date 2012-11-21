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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

بابایی:

توجه به تغذیه و علمی شدن ورزش ضروری است

توجه به تغذیه و علمی شدن ورزش ضروری است

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کاراته استان قزوین گفت: برای توسعه اصولی ورزش و کسب عناوین قهرمانی باید آموزش، علمی کردن ورزش و تغذیه صحیح در رشته های مختلف ورزشی جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق بابایی عصر سه شنبه در نشست تخصصی روسای هیئت های ورزشی استان با معاون وزیر ورزش و جوانان کشور که در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: اکثر هیئت های ورزشی با کمبود اعتبارات مواجهند که توسعه فعالیت آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: برای توسعه ورزش در رشته های مدال آور و مطرح کشور باید بتوانیم آموزش ورزشکاران را مورد توجه جدی قرار دهیم.

رئیس هیئت کاراته استان قزوین تصریح کرد: علمی کردن ورزش و توجه به تغذیه صحیح ورزشکاران از عواملی است که می تواند موفقیت ورزشکاران را محقق کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین یادآورشد: برنامه ریزی و رسیدن به توسعه پایدار با کمک ورزش مستلزم تامین اعتبارات لازم است و از وزیر ورزش انتظار داریم به ورزش شهرستانها توجه بیشتری شود تا بتوانیم با استعدادیابی ورزشکاران در مناطق مختلف به تقویت بنیه تیم های ملی و تامین پشتوانه ای قابل اعتنا کمک کنیم.

کد مطلب 1748982

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