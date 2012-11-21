توجه به تغذیه و علمی شدن ورزش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق بابایی عصر سه شنبه در نشست تخصصی روسای هیئت های ورزشی استان با معاون وزیر ورزش و جوانان کشور که در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: اکثر هیئت های ورزشی با کمبود اعتبارات مواجهند که توسعه فعالیت آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: برای توسعه ورزش در رشته های مدال آور و مطرح کشور باید بتوانیم آموزش ورزشکاران را مورد توجه جدی قرار دهیم.

رئیس هیئت کاراته استان قزوین تصریح کرد: علمی کردن ورزش و توجه به تغذیه صحیح ورزشکاران از عواملی است که می تواند موفقیت ورزشکاران را محقق کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین یادآورشد: برنامه ریزی و رسیدن به توسعه پایدار با کمک ورزش مستلزم تامین اعتبارات لازم است و از وزیر ورزش انتظار داریم به ورزش شهرستانها توجه بیشتری شود تا بتوانیم با استعدادیابی ورزشکاران در مناطق مختلف به تقویت بنیه تیم های ملی و تامین پشتوانه ای قابل اعتنا کمک کنیم.