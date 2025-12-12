از تاثیر چربی در افزایش خطر سکته تا بهبود فشارخون با خواب منظم

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بودهاند:
رسوبات پنهان چربی در افزایش خطر حمله قلبی و سکته مغزی نقش دارند
رسوبات پنهان چربی در اعماق شکم و کبد میتواند به تدریج خطر سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش دهد، حتی اگر به نظر برسد وزن سالمی دارید.
افزایش موارد ابتلاء به سرخک در جهان با کاهش میزان واکسیناسیون
بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، مرگ و میر ناشی از سرخک در جهان ۸۸ درصد کاهش یافته و جان حدود ۵۸ میلیون نفر نجات یافته است.
برای حفظ وزن سالم کدام مؤثرتر است: ورزش یا تغذیه سالم؟
وقتی صحبت از دفع چربی اضافی میشود، افزایش سطح ورزش همزمان با بهبود رژیم غذایی میتواند مؤثرتر باشد، نه اینکه فقط روی ورزش یا رژیم غذایی تمرکز کنید.
خواب منظم برای بهبود فشار خون معجزه میکند
تحقیقات جدید نشان میدهد پایبندی به یک ساعت خواب ثابت در هر شب، میتواند فشار خون را بهبود بخشد.
نظر شما