تکواندوکار سقزی فنی ترین بانوی تکواندوکار کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، "نیان شاه محمدی" از بانوان افتخار آفرین در صحنه ورزش تکواندو استان کردستان است که با حضور در مسابقات کشوری همیشه برای استان و شهرستان سقز مدال آور بوده است.

وی در مسابقات قهرمانی کشور جوانان بسیج که در زنجان با حضور قهرمانان کشوری برگزار شد به مقام اول مسابقات دست یافت و به عنوان فنی ترین بانوی تکواندو کار ایرانی معرفی شد.

نیان شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این مسابقات که به صورت کشوری برگزار شد توانستم با شکست حریف هایم که یکی از آنها قهرمان آسیا و جهان بود به کسب مدال طلا دست یابم.

وی افزود: تا کنون در بیش از ۳۰ مسابقه رسمی از قبیل شهرستانی، استانی، منطقه ای و کشوری حضور داشته ام و به لطف خداوند در تمام آنها مدال گرفته ام.

این بانوی تکنوادو کار گفت: در آخرین مسابقه ام که در اصفهان به صورت کشوری انجام شد و عضو اصلی تیم مرکزی تهران بودم به مقام نائب قهرمانی مسابقات دست یافتم و توانستم به اردوی تیم ملی بانوان تکواندو ایران برای حضور در مسابقات جهانی راه یابم.

شاه محمدی یادآور شد: پرداختن به ورزش بانوان و بها دادن به آنها بسیار در روحیه اجتماعی بانوان تاثیر گذار بوده و بانوان می توانند از این طریق جایگاه خود را در جامعه بیابند.

وی بیان کرد: ورزش بانوان نیازمند توجه است و این قشر از اجتماع به عنوان سازندگان تمدن بشری و کانون اصلی تربیت نباید مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرند.