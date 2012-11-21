به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی بعد از ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای ترکمن در گنبدکاوس افزود: در هر مرحله از درگیری حق و باطل یک جریان بی تفاوتی وجود دارند که خطرناکتر از جبهه باطل است.

وی اظهار داشت: این جریان چون فکر می کند که کار درستی انجام می دهد، گاها از سر ندانم کاری سبب خطرناک شدن جریان می شود و جبهه بی تفاوتی یاری دهنده جبهه باطل است.

وی به رمز ماندگاری قیام عاشورا اشاره و اضافه کرد: این قیام به این دلیل مقدس بود که امام حسین(ع) به خاطر خدا از جان، مال و فرزندان و همه اهل بیت گذشت و کاری که برای خدا باشد قطعا ماندگار خواهد بود.

حجت الاسلام غلامی بر لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی تاکید کرد و گفت: باید با وحدت تمامی تزویرها و دسیسه ها را به زانو درآوریم.

حاج آخوند جاور امام جمعه اهل سنت نیز در این همایش گفت: محرم از نظر اهل سنت یک ماه حرام است که برای آن احترام خاصی قائل هستند.

وی اظهار داشت: دهه اول محرم به دلیل قیام عاشورا نزد اهل سنت بسیار اهمیت دارد.

وی به ارزش شهید اشاره و اضافه کرد: شهدا تا قیامت زدنده هستند و زندگی آنها در کنار رب العالمین است.

