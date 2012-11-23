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۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۵

مراسم شیرخوارگان حسینی در میامی برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در میامی برگزار شد

میامی - خبرگزاری مهر: همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با هشتم محرم و به یاد سرباز شش ماهه کربلا در میامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شیرخوارگان حسینی صبح جمعه در حسینیه اعظم شهر میامی پس از قرائت دعای پرفیض ندبه با حضور مادران و نوزادان برگزار شد.

مادران سوگوار حسینی به همراه شیرخوارگان خود به یاد کوچکترین شهید کربلا در این مراسم شرکت کردند.

حضور نوزادان با پوشش های سبز و سفید و پیشانی بندهای یا حضرت علی اصغر (ع)، یا صاحب الزمان (عج) و حرکت نمادین گهواره حضرت علی اصغر (ع) حال و هوای خاصی را به این محفل سوگواری بخشیده بود.

استقبال خوب مادران و فرزندان‌شان از این مراسم نشان دهنده عشق و ارادت مردم ولایت مدار میامی به خاندان عصمت و طهارت است.

این مراسم که با سخنرانی، مرثیه سرایی و مقتل خوانی همراه بود تا زمان برگزاری نماز جمعه ادامه داشت.

کد مطلب 1750668

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