مراسم شیرخوارگان حسینی در میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شیرخوارگان حسینی صبح جمعه در حسینیه اعظم شهر میامی پس از قرائت دعای پرفیض ندبه با حضور مادران و نوزادان برگزار شد.

مادران سوگوار حسینی به همراه شیرخوارگان خود به یاد کوچکترین شهید کربلا در این مراسم شرکت کردند.

حضور نوزادان با پوشش های سبز و سفید و پیشانی بندهای یا حضرت علی اصغر (ع)، یا صاحب الزمان (عج) و حرکت نمادین گهواره حضرت علی اصغر (ع) حال و هوای خاصی را به این محفل سوگواری بخشیده بود.

استقبال خوب مادران و فرزندان‌شان از این مراسم نشان دهنده عشق و ارادت مردم ولایت مدار میامی به خاندان عصمت و طهارت است.

این مراسم که با سخنرانی، مرثیه سرایی و مقتل خوانی همراه بود تا زمان برگزاری نماز جمعه ادامه داشت.