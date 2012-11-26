فرهنگ شهادت طلبی ایران اسلامی را به کشوری مقتدر در جهان تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در مراسم یادواره شهدای اصناف و بازاریان شهر دهگلان که در مسجد امام شافعی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: جانفشانی شهدا در دوران هشت دفاع مقدس به انقلاب و نظام عزت بخشید.

وی در ادامه با محکوم کردن حمله ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل به غزه افزود: خیانت و سکوت سران خائن تعدادی از کشورهای عربی و همکاری پنهان و آشکار آنان با رژیم صهیونیستی، گواه این جنایت و کشتار است.

فرماندار دهگلان ادامه داد: وابستگی عدم اقتدار حتی باعث شد در مقابل اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) سران خائن بعضی کشورهای عربی سکوت را اختیار کنند.

رضائی یادآور شد: کسانی که ادعای حقوق بشر دارند، امروز چشم خود را بسته‌ اند و جلوی این جنایات را نمی گیرند و حتی اجازه نمی دهند غذا و دارو به مردم بی پناه غزه برسد.

وی در ادامه با تبریک هفته بسیج بیان کرد: تفکر بسیج امتداد حرکت عاشورا است و بسیج نهال ارزشمندی است که به دست بنیانگذار جمهوری اسلامی برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شد.

فرماندار دهگلان افزود: مهمترین پیام تقارن هفته بسیج با ایام محرم بیانگر این است که تشکیل بسیج امتداد پیام های عاشورا است.

امام حسین (ع) شهید راه امر به معروف و نهی از منکر بود

فرماندار شهرستان کامیاران گفت: ادامه راه امام حسین (ع) به عنوان احیاگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر همکاری تمام افراد جامعه را به منظور نهادینه شدن این فریضه ضروری است.

علی عسکر روحانی در همایش احیای امر به معروف و نهی از منکر از امام حسین (ع) به عنوان شهید راه امر به معروف و نهی از منکر نام برد و اجرای امر به معروف و نهی از منکر را موجب تقویت ایمان، اعتقاد و باور دانست.

وی افزود: به همت ایمان و اعتقاد مردم غزه امروز رژیم صهیونیستی در باتلاق گیر اقتاده است و خواستار آتش بس است.

فرماندار کامیاران توصیه و آموزش در امر به معروف و نهی از منکر را لازم دانست و اظهار داشت: آموزش و بالا بردن سطح آگهی به منظور شناخت و ترویج آن و توصیه کردن به انجام ندان کاری که خلاف منطق و شرع است و نباید آن را انجام داد ضروری است.

روحانی ادامه داد: در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید بر اساس موقعیت ها اقدام کرد و شرایط را درک و با صبر و حوصله پیش رفت تا نتیجه اصلاحی آن فراگیرتر باشد.

وی رضایت خدا را باعث موفقیت دانست و یادآور شد: با خلوص نیت در این مسیر باید حداکثر تلاش انجام شود.

امام جمعه اهل سنت کامیاران نیز در این مراسم امر به معروف و نهی از منکر را یکی از فضایل و برتری های دین اسلام بر سایر ادیان بیان کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید سرلوحه زندگی و فردی تمام افراد جامعه قرار گیرد.

ماموستا توفیق قربانی قیام حضرت امام حسین (ع) را در همین راستا دانست و افزود: اگر این فریضه در حد اعلا اجرا شود سلامت، آرامش و امنیت نصیب جامعه می شود.