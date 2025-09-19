به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی صبح جمعه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دهگلان که با موضوع بررسی اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برگزار شد، بر ضرورت نهادینه‌سازی این فریضه در جامعه به‌عنوان راهبردی قرآنی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.

وی، ضمن تبیین جایگاه این دو فریضه در فرهنگ اسلامی، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از ارکان هویت دینی و اخلاقی جامعه اسلامی هستند و نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی، کاهش ناهنجاری‌ها و ارتقای مسئولیت‌پذیری شهروندان ایفا می‌کنند.

ماموستا محمدی با اشاره به جایگاه این فریضه در قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای شرعی و الهی است که نباید تنها به نهادهای رسمی سپرده شود.

وی افزود: این مسئله از دغدغه‌های فرهنگی مردم متدین استان کردستان است و باید با نگاهی مردمی، فراگیر و آگاهانه در جامعه نهادینه شود.

وی در ادامه تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در این زمینه، نیازمند مشارکت خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی است تا در کنار عمل به این فریضه، اخلاق، انصاف، دلسوزی و روش صحیح تذکر نیز آموزش داده شود.

امام جمعه دهگلان گفت: امر به معروف راهکار قرآنی برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی است و رعایت آن باید مورد توجه اقشار مختلف جامعه باشد.

در ادامه جلسه، اعضای ستاد به بیان نظرات و پیشنهادهای خود درباره راهکارهای اجرایی و فرهنگی گسترش این فریضه الهی در شهرستان پرداختند.

ضرورت آموزش عمومی و تبیین فلسفه امر به معروف با زبان ساده برای اقشار مختلف، حمایت قانونی و قضائی از آمران به معروف مطابق با ماده ۲۰، استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای گسترش مفاهیم اخلاقی و ارزشی و پرهیز از برخوردهای تند و ناصحیح که موجب برداشت‌های منفی از این فریضه شود از موارد مورد تاکید در این جلسه بود که با حضور اعضای جلسه به آن پرداخته شد.

در این نشست، مقرر شد دبیرخانه ستاد ضمن پیگیری مصوبات جلسه، برنامه‌های آموزشی و تبلیغی برای ترویج فرهنگ امر به معروف را در سطح شهرستان طراحی و اجرا کند.