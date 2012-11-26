سید الشهدا‌(ع) درهای رحمت خاص خدا را بر مؤمنین گشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری، شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینی هیئت ثارالله در مدرسه فیضیه قم اظهار داشت: رحمتهای خدای متعال به دو قسم تقسیم میشود شامل رحمتهای رحمانیه خدای متعال که همه مؤمنین و کافرین را در بر میگیرد و شرط این رحمت، ایمان و معرفت و محبت نیست.
وی رحمتهای رحیمیه را مختص اهل ایمان و مطیعین و خاشعین دانست و افزود: این رحمت برای اهل ایمان به اندازهای که وارد وادی ایمان میشوند و قدم به وادی هدایت میگذارند درهای آن رحمت به رویشان گشوده میشود.
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: همه این رحمتها و محبتهایی که در عالم بین مخلوقات میبینیم، یا جلوه رحمت رحمانیه و یا جلوه رحمت رحیمیه خداست.
وی ابراز داشت: با نگاه توحیدی، اگر دوستی به شما ملاطفت میکند یا مؤمنی، محبت ایمانی به دوست خودش دارد و همه محبتهایی که شامل حال ما میشود، حتی اگر جمادات، تعاطفی با ما دارند جلوهای از رحمت خداست.
امام(ع) رشته پیوسته و جاری رحمت الهی در عوالم است
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با بیان اینکه سرچشمه رشته رحمت، کلمه تامه رحمت و معدن الرحمه، امام(ع) است افزود: همه محبتهای الهی به مخلوقات از این معدن الرحمه جاری میشود و در واقع امام رشته رحمتی است که هیچگاه بین ما و خدای متعال قطع نمیشود.
حجت الاسلام میرباقری تصریح کرد: امام(ع) آن رشته محبت پیوسته و جاری خدای متعال در همه عوالم است، لذا هم در دنیا هم در برزخ و هم در قیامت و هم در عوالم بعدی وجود دارد.
وی ادامه داد: در روز قیامت، وقتی کار دشوار میشود و همه غرق عرق میشوند، پیش یک یک انبیاء(ع) میآیند و کمک میخواهند و حضرت آدم(ع) ارجاع به حضرت نوح(ع) میدهند و جناب نوح(ع) به ابراهیم خلیل(ع)، تا میرسند به وجود مقدس نبی اکرم(ص) که نبی گرامی اسلام(ص) وقتی آن وضعیت سنگین محشر را میبینند مقابل باب الرحمن میآیند و به سجده میافتند که خدای متعال میفرماید برخیزید و هرکه را میخواهید دستگیری کنید.
فسق یعنی شکستن پیمان ولایت و انقطاع از رشته رحمت
حجت الاسلام میرباقری در ادامه عنوان کرد: فاسق حقیقی آن کسی است که حقیقت وجود و حقیقت اختیارش، از دایره عهد ولایت و این رشته رحمت خارج است و فسق در قرآن یعنی قطع این رشته هرچند فسق در قرآن، فقط یک معنا ندارد، ولی این قاعده کلی است که فاسق در قرآن یعنی آن کسی که عهدش را با خدا زیر پا گذاشته و از رشتهای که باید به او پیوند میخورد جدا شده است.
استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: در روایات آمده است این عهد، همان پیمان ولایت امیرالمؤمنین(ع) است که خدای متعال از همه مؤمنین و موحدین گرفته است و آنهایی که این پیمانها را بستهاند بعد این پیمانها را نقض میکنند و رشتهای که خدای متعال فرموده باید به او پیوند بخورید قطع میکنند، فاسق هستند.
وی با بیان اینکه آنهایی که این عهد را نقض نمیکنند و این رشته را قطع نمیکنند، فاسق نیستند افزود: در روایات آمده که به حضرت موسی بن جعفر(ع) عرض کردند، بعضی از شیعیان شما گناهانی انجام میدهند، آیا ما بگوییم اینها فاسقند؟ که حضرت فرمود، نگویید اینها فاسقند اینها فاسق العملند ولی طیب الروحاند.
حجت الاسلام میرباقری عنوان کرد: اگر کسی فاسق شد، قرآن که کتاب هدایت خداست و خدای متعال بر آن نورانی کردن بشر فرستاده او را اضلال میکند.
هر کسی رشتهاش را با امام(ع) برقرار کند نورانی میشود
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفت: هر کسی به سمت امام(ع) برود و رشتهاش را با او برقرار کند با این کتاب، از ظلمات به سمت نور خارج میشود، اما اگر عهد بشکند و رشته رحمت را بگسلد و فاسق شود، این کتاب آسمانی، عامل ضلالت او خواهد بود یعنی این آدم، کتاب خدا هم به درد او نمیخورد و او را اضلال میکند.
حجت الاسلام میرباقری با بیان اینکه آن رحم اصلی که اصل رحامت الهی و رحمت الهی در آن متجلی است، امام(ع) است افزود: در سوره مبارک رعد آمده است یک عدهای هستند که به بصیرت میرسند و میبینند آنچه بر تو نازل شده، حق است ویک عده هم در کوری و در حجاباند. این دو دسته، یکی نیستند و آن کسانی که تو را حق میبینند و حقی را که بر تو نازل شده میبینند، اولواالالباب هستند که به عهد توحید و ولایت پایبندند که نقطه مقابل آنها، فاسقین هستند که قرآن آنها را اضلال میکند.
وی عنوان کرد: این رشته رحامت که رحمت الهی در آن متجلی است و ما باید به او گره بخوریم، رحم آل محمد(ص) است و اصل آن رشته رحامت که از رحمت خدا ناشی میشود در وجود مقدس امام(ع) است و همه باید به آن پیوند بخورند و اگر کسی از او جدا شد خدا از او میبرد و از رحمت خود دورش میکند.
حجت الاسلام میرباقری ادامه داد: خدای متعال به کسی پیوند میخورد که با این رشته پیوند برقرار کند ودر طول این رشته، رحم هر ذی رحمی که رشته رحامتی با آل محمد(ع) دارد، قرار میگیرد.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه یکی از گناهان کبیره، قطع رحم و بریدن پیوندهای نسبی است اظهار داشت: اینکه میگویند با ارحام قهر نکنید که در دنیا و آخرت آثار سوء دارد، به خاطر این است که شعبهای از رحامت نبی اکرم(ص) که همان رحمت الهی است از آستان نبی اکرم(ص) در ارحام دیگر جاری میشود پیوند با آنها پیوند با نبی اکرم(ص) و پیوند با اهل بیت(ع) است.
وی اضافه کرد: در روایات آماده که این رحامت، رشته اتصال به رحمت خداست و خدای متعال یکی از شعب رحمت خود را برای هر بندهای، در ارحام قرار داده که اگر شما با او قطع کردید رشته رحمت الهی قطع میشود لذا این قدر، عذاب و کیفر به دنبال دارد.
بلاکشی سیدالشهدا(ع)، مبدأ جوشش رحمت رحیمیه
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با بیان اینکه سید الشهدا(ع) یک کاری کردند که رحمت خاص خدا به سوی مؤمنین گشوده شود ابراز داشت: یکی از اموری که منبع جوشش رحمت خداست و رحمت خاص خدا را متوجه ما میکند بلا کشی است.
حجت الاسلام میرباقری عنوان کرد: اگر شما در راه خدا تحمل بلا کنید، باطن این صبر در بلا و ابتلا، رجوع به حضرت حق و برخورداری از رحمت خاص خواهد بود و به تعبیر دیگر، ابتلائات به خاطر تعلقات است وتحمل بلا یعنی اگر خدای متعال این رشته تعلقات را برید ما این بلا را به خاطر تعلق بالاتر تحمل کنیم.
بلای سیدالشهدا(ع) شعاعی از رحمت رحیمیه خدای متعال است
وی با بیان اینکه آن رحمت و محبت و صلوات که در بلا میآید، جذبات الهی است که انسان را به مقامات میرساند افزود: بلای سیدالشهداء(ع) آن بلای عظیمی است که در آن جذباتی و شعاعی از رحمت رحیمیه خدای متعال است که میتواند همه عالم را سالک کند.
حجت الاسلام میرباقری عنوان کرد: گاهی بلای ما به اندازه خودمان است و فقط خودمان را میبرد و میرساند ولی بلای اولیاء خدا این طور نیست، بلکه صبرشان درهای هدایت و درهای صلوات و درهای رحمت را بر روی یک امت باز میکند مثل جناب یوسف(ع) که بر بلاها صبر کرد و مردم مصر از بت پرستی و قحطی نجات پیدا کردند.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تصریح کرد: بلای سیدالشهدا(ع) آن بلای عظیمی است که از آن، جذباتی و رحمتی و صلواتی ساطع میشود که همه خوبان عالم را در بر میگیرد و اتفاقا یکی از جلوههای جمال الهی در عاشورا که زینب کبری(س) فرمود، چیزی جز زیبایی ندیدم همین است و این جنبه شفاعت ایشان است و این غیر از آن رحمتی است که خود سیدالشهدا(ع) را برده است.
وی بیان کرد: سیدالشهدا(ع) بلائی کشیده است که همه ما را سالک میکند و رنجی را برده که بار همه عالم را میبندد، لذا وجود مقدس سیدالشهدا(ع) هم خودشان مظهر رحمت خاص خدای متعال نسبت به همه موحدین هستند و هم بلای ایشان محل نزول رحمت خاص خداست.
استاد حوزه علمیه قم گفت: اگر ما هم وارد وادی بلای سیدالشهداء(ع) شدیم جلوهای از آن رحمت، ما را میگیرد و این معنی شفاعت سیدالشهداء و یکی از جلوههای جمال بلای عاشورا است.
حجت الاسلام میرباقری تصریح کرد: خدای متعال یک رحمتی بر سیدالشهدا(ع) در عاشورا نازل کرده که اگر همه دوستان و شیعیانش وارد کربلا و عاشورا شوند آن رحمت، آنها را میگیرد و این بلایی است که میتواند همه عالم را سالک کند.
سید الشهدا(ع) درهای رحمت خاص خدا را بر مؤمنین گشود
قم - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفت: یکی از اموری که رحمت خاص خدا را متوجه ما میکند بلا کشی است و سید الشهدا(ع) کاری کردند که درهای رحمت خاص خدا به سوی مؤمنین گشوده شود.
